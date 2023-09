Comparte Carlos Vilchis, egresado de la Mayab, su saber con Lucasfilm

La pandemia del Covid-19 no solo marcó a la humanidad en uno de los pasajes más oscuros de su historia, sino que el confinamiento y las restricciones a la movilidad tuvieron impacto en toda clases de sectores productivos y en el quehacer cotidiano de la sociedad, pero esta situación fue factor de peso para el desarrollo e implementación de innovadoras estrategias para mantener viva la industria naranja del entretenimiento, particularmente el cine y la televisión.

Ante la imposibilidad de producir contenido y la detención forzada de todo tipo de proyectos en cine y televisión, la tecnología tuvo que salir al paso de las nacientes necesidades de una industria que requería permanecer activa, y fueron precisamente las producciones virtuales en tiempo real lo que hicieron surgir una tendencia que ha dado como resultado una manera totalmente distinta de generar contenido audiovisual.

“La producción virtual marca la nueva era del cine en tiempo real”, explica Carlos Vilchis Zapata, egresado de la carrera de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Mayab, quien incursionó de forma exitosa en la industria del cine hasta llegar a ser requerido incluso por Lucasfilm por sus conocimientos sobre el uso de tecnología aplicada a los efectos visuales de la nueva era.

Anteayer, Vilchis Zapata ofreció en la Anáhuac Mayab la conferencia “Virtual Production, la nueva era del cine en tiempo real”, así como el taller “Introducción al World Building para Virtual Production con Unreal Engine”.

En entrevista con Diario de Yucatán antes de estas actividades, Carlos Vilchis reconoció que al egresar de la Anáhuac Mayab lo hizo en la especialidad de Ingeniería, de modo que no estaba tan apegado al campo del cine y el entretenimiento.

Sin embargo, su gusto por las películas poco a poco le fue dando nuevas oportunidades de adentrarse en el uso de la tecnología para producción virtual.

“Lucasfilm me busca no por mi formación cinematográfica, sino por lo que sabía en el campo de los efectos visuales, de la producción virtual, que no es otra cosa que el uso de la tecnología para recrear entornos, ambientaciones, atmósferas y movimientos de personajes en un espacio determinado en tiempo real”, manifestó.