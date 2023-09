Cis o cisgénero: qué es, qué significa y para qué se utiliza

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la apertura de las nuevas tecnologías y la adaptación a los cambios, es probable que muchas personas aún desconozcan parte del nuevo lenguaje empleado por las nuevas generaciones para definir la realidad en la que comienzan a vivir; entre ellos términos de diversidad sexual como "no binario" o "género fluido", que también se incluye en el mismo el concepto "cis" o "cisgénero".

Si bien los tiempos han cambiado y las luchas sociales, como el feminismo y la inclusión, han tomado mayor visibilidad gracias a las redes sociales, lo cierto es que para muchos, como la generación de René Franco, el hecho de que las nuevas generaciones empleen términos que los encasillan, ha resultado incluso molesto.

Así lo demostró el locutor en una reciente publicación, desde la cual pidió dejar de ser etiquetado con el término "cis-hombre":

"Buenos días. Mi género es masculino. Soy hombre en el mundo binario de la naturaleza. Y rechazo, para mí, el término "cis-hombre". "Cis" es una manera de no incluir a los hombres o mujeres en un club. No me llamen "cis". No me cosifiquen, ni me re clasifiquen. Por mi propio derecho, me niego. ¡Feliz Domingo!", escribió el también comediante, quien se tomó el tiempo incluso para contestar a las críticas que recibió su escrito, que también tuvo voces de apoyo.

Buenos días.

Mi género es masculino.

Soy hombre en el mundo binario de la naturaleza.

Y rechazo, para mi, el termino “cis-hombre.”

“Cis” es una manera de no incluir a los hombres o mujeres en un club.

No me llamen “cis.” No me cosifiquen, ni me re clasifiquen. Por mi propio… — RENE FRANCO (@ReneFranco) September 17, 2023

¿Qué significa ser ''cis'' o ''cisgénero''?

De acuerdo con información citada por El Universal, la Real Academia Española (RAE) define "cis" como un adjetivo: "Dicho de una persona: Que se siente identificada con su sexo anatómico".

El término "cis" es una adaptación al español del término en inglés cisgender o "cisgénero", que The Human Rights Campaign explica como "un término que se utiliza para describir a aquellas personas cuya identidad y expresión de género se alinea con las típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer".

El prefijo "cis" (que proviene del latín) significa "del lado de acá" o "de este lado". Cabe aclarar que el término refiere a como una persona se identifica en cuanto al género que representa y no por el que siente atracción, es decir, no define si una persona es heterosexual u homosexual.

¿De dónde nació el término "cis" o "cisgénero"?

En tanto que "Presentes", un medio periodístico regional independiente especializado en cobertura de temas de género y diversidad sexual, indica que el neologismo y tecnicismo "cisgénero" se introdujo en 1991 por el psiquiatra sexólogo alemán Volksmar Sigusch: "ya que existían las identidades "trans", también debía existir un modo para nombrar a las personas que se identifican con la asignación sexo-genérica al momento de nacer.