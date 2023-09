Nueva novela es a la antigua

LONDRES (EFE).— Aunque dejar de escribir novelas sería una “tragedia intelectual importante” para Arturo Pérez-Reverte, el español dice que será el lector el que le avisará del final de su carrera, pues “no hay nada más triste que un escritor que está muerto y no lo sabe”.

“Las agonías en las que pierdes los papeles son muy tristes”, destacó Pérez-Reverte (Cartagena, 1951), que añadió que le daría mucha pena acabar así.

Sin embargo, reconoció que para él será muy duro cuando llegue el momento de dejar de escribir.

A pesar de que no sabe cuánto le queda de vida literaria, manifestó que le gustaría “rematar” su serie sobre las aventuras del capitán Alatriste, de la que publicó siete novelas y de la que aún le quedan dos entregas.

No obstante, recordó que fue “el lector” el que le dijo “Arturo, para ya” esta saga que comenzó en 1996 “y yo siempre hago caso al lector; pienso en él continuamente, es mi obsesión, no por vender más o menos sino porque no quiero decepcionarlo, es mi amigo”.

Y dejó esta serie debido a que creyó que el mercado estaba saturado de Alatriste.

Ahora el mercado está saturado de novela negra, indicó Pérez-Reverte en Londres, donde presentó a inicios de mes “El problema final”, un libro editado por Alfaguara que rinde homenaje a maestros del género, como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, y recupera la trama de detectives de las “novelas-problema”.

Los métodos de Sherlock Holmes son utilizados en la historia, la cual propone un juego al lector para reivindicar el género de la investigación inteligente.

Alejado de los asesinos en serie y de los “huesos enterrados”, Pérez-Reverte quiso regresar a novelas “como las de antes” para ver si el lector del siglo XXI era capaz de disfrutar del juego que se plantea en ellas: “Le digo al lector: vamos a jugar a la novela-problema”.

En un recorrido por los pasos en Londres de Conan Doyle (1859-1930), creador del más famoso detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes, y de su ayudante Watson, de los que escribió unas 60 historias, Pérez-Reverte regresó a lo que leyó siendo un niño y cuya relectura le ha devuelto “el aroma del hogar y la sensación que tenía cuando la literatura era un mundo por descubrir”.

Reconoció que nunca llegaría a ser Sherlock Holmes sino, en todo caso, el “humilde Watson”, dado que “cuanto hay de talento en esta novela” no es suyo sino que lo ha “robado de una forma flagrante y gozosa” de los grandes maestros.

Lo ha hecho a través de lecturas y relecturas de autores como Jacques Frutelle, Edgar Allan Poe y Gaston Leroux, autores de novelas en que la trama transcurría en un lugar cerrado que hacía del crimen en apariencia algo imposible, en un desafío a la razón y la físicas.

Para probar este reto, Pérez-Reverte envió su manuscrito a la editorial sin el último capítulo con el objetivo de comprobar si había alguien capaz de adivinar el nombre del asesino de su trama. Y, aseguró, nadie lo hizo.

Su trama transcurre en un espacio cerrado, en una isla de un kilómetro cuadrado en el Mediterráneo, donde un temporal deja a nueve huéspedes alojados en un hotel, y en el que uno de ellos, una discreta turista inglesa, aparece asesinada.

Todos los indicios apuntan a un suicidio, pero Hopalong Basil, un actor británico en decadencia que se hizo famoso por interpretar a Holmes en la gran pantalla, sospecha que detrás en realidad hay un crimen.

Y aplicando los métodos que aprendió interpretando durante muchos años al famoso detective, inicia una investigación para desenmascarar al autor del asesinato en un lugar del que nadie puede salir ni entrar.

En la novela se habla de literatura, cine y de los límites que separan la realidad de la ficción.

Pérez-Reverte explicó que aparentemente es fácil de leer para un lector de tipo medio, pero el cualificado lo “disfrutará como un gorrino en un maizal”.