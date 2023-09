''Puentes'' para un grupo social

Ángel Paz Guerrero conoce la importancia de la comunicación de las personas con discapacidad auditiva y él lo hace siendo intérprete de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y licenciado en Derecho.

En la interpretación lleva más de ocho años y dice que “uno no deja de aprender”, la formación siempre es continua.

El eco de personas con discapacidad auditiva, sus familias y asociaciones ha sido escuchado para que haya intérpretes de LSM en eventos y hasta en medios de comunicación.

Ángel Paz compartió que el interés en ser intérprete de la lengua de señas surgió por la interacción con una persona sorda.

Me fue muy bien, relató. El doctor René González Puerto fue la primera persona con discapacidad auditiva que conocí, ver cómo interactuaba y descubrir cómo con las manos surge comunicación me dio curiosidad por aprender más de ello.

En el ámbito de la interpretación, estuvo en el equipo de la maestra Cristina Vega y el doctor Juan Carlos Vega (del Instituto de Capacitación, Interpretación y Traducción de Lengua de Señas). “Con ellos empecé a prender la lengua de señas y al día de hoy soy parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado”.

Se encuentra en el área de interpretación y de capacitación en distintas temáticas, pero ahora están difundiendo la lengua de señas en busca de favorecer una sociedad más incluyente.

Ángel Paz dijo que siente mucha satisfacción con esta labor por el gusto de hacer algo más.

“Todos tenemos ese compromiso moral de seguir aportando nuestro granito de arena y, desde el ámbito de la interpretación, ser un puente de comunicación entre una comunidad de discapacidad auditiva y la sociedad general, yo soy este vehículo, este medio por el cual estas personas pueden acceder a estos servicios”.

También está el difundir el mensaje de que las personas sordas puedan entender lo que implica sus derechos en forma accesible.

Cuando se sube al escenario y realiza la interpretación tiene el compromiso de conservar el mensaje.

Al ser intermediario en cuestiones muy particulares, donde hay personas pasando por un proceso jurídico, es su derecho el acceso a la información; ahí el intérprete tiene esta doble responsabilidad de que por tus manos está pasando la información, tienes que recibirla completa y entenderla porque eres parte de este canal de información.

Siempre está el compromiso de ejercer bien la función de la interpretación, subrayó.

Como intérpretes de la LSM no manipulamos la información a nuestro antojo, decir ‘esto sí quiero que lo sepa o esto no’. Nosotros no podemos manipular la información, sino que la interpretamos y la persona que la recibe decide quedarse o no con alguna parte del mensaje, comentó.— CLAUDIA SIERRA MEDINA