Suscriptores de Diario de Yucatán disfrutaron del concierto de Ricky Martin

El concierto de Ricky Martin en el Foro GNP llenó las expectativas de suscriptores de Diario de Yucatán que disfrutaron desde el Palco Megamedia la experiencia sinfónica cantando a todo pulmón ayer domingo. Algunos ganadores, consentidos en el palco con la atención de un mesero, fueron entrevistados sobre sus expectativas del concierto.

¿Desde hace cuánto está suscrito?, ¿Cuál fue su reacción al enterarse de haber ganador? ¿Qué les dirían a otras personas sobre la experiencia de ser suscriptor?

“Como 20 años o más (estoy suscrito). Me gusta mucho el formato que tiene el periódico, los columnistas, las editoriales. Fue una sorpresa (el haber ganado). Hablé para pedir mi renovación y me preguntaron que si quería participar en una rifa. Y después me buscaron y me dijeron que me gané los boletos. De esto (el concierto) espero ‘La vida loca’. A las personas les diría que es un buen hábito leer y el Diario es el más importante de la Península. Debemos de leer las noticias”, respondió Esther Gómez Trejo.

“Me gusta Ricky Martin de toda la vida. Yo feliz de participar, aunque sea verlo de lejos. Espero la (canción) de María, La Bomba, La Vida Loca. Sí vale la pena la suscripción, además de que es una forma de estar informado de las cosas locales e internacionales”, dijo Norma Gómez Torres.

Esther y Norma Gómez Trejo.-Fotos Vanessa Argaez.

“Tengo un año y medio en Mérida y para mantenerme informado por medio digital me volví suscriptor de Diario de Yucatán. Realmente no solo es por la información local que me encantó desde que llegué a Mérida. Cuando pregunté por la suscripción me dijeron que había una oferta y fue una sorpresa porque nunca me gano nada. Espero divertirme mucho”, expresó Jerónimo Castillo Cabrera.

“Mi suerte cambió porque nunca me gano nada. De este concierto me gusta la idea que sea una combinación sinfónica con Ricky, creo que va a compaginar muy bien. En mi caso, yo leo los periódicos en redes. Cuando no estás suscrita sólo vez algunas notas, ya inscrito tienes acceso a todas. Leer alimenta el espíritu de cualquier forma y estar informado aún más, porque te prepara para tener temas de conversación, y la mejor manera es con el Diario”, compartió Jaime Domínguez Adame.

Jerónimo Castillo Cabrera y Jaime Domínguez Adame (Foto de Vanessa Argáez)

“Soy suscriptor desde hace un año, me gusta estar actualizado con las noticias. Fue una sorpresa. Yo les diría a las personas que aprovechen”, mencionó Francisco Castellanos Temblador.

“Supersorpresa para desestresarnos. Nos dijeron: Se acaban de ganar unos boletos para ver a Ricky Martin. Espero ‘Vive la vida loca’, puras antiguas. La verdad está increíble, porque no es solo la actualización y mucha oportunidad para participar”, manifestó Genny Chaia Semerena.

Francisco Castellanos Temblador y Genny Chaia Semerena (Foto de Vanessa Argáez)

“Mi papá es suscriptor. Desde que despierta ve su diario (impreso) y nosotros vemos el del medio digital. Sí fue una gran sorpresa por renovar la membresía, hay beneficios, además de estar informados”, compartió José Góngora Frías