Margarita Díaz Rubio: El poder decidir sobre nuestras emociones

“No es prudente poner gran confianza en palabras pronunciadas en momentos de emoción” (JohanN Wolf Goethe, escritor y poeta alemán, 1749-1832)

Desde hace un tiempo he querido escribir sobre algo que todos los seres humanos tenemos y que se llama emoción, pero algo no me lo había permitido.

Ahora he leído en un periódico de circulación diaria algunos conceptos que me han aclarado ese algo que no me lo dejaba hacer.

¿Qué es una emoción? Todos lo sabemos y también conocemos que hay experiencias y emociones negativas y positivas que hacen que sintamos cambios en nuestro cuerpo y que —al final— estos cambios conforman nuestra experiencia emocional.

Hay la emoción aflictiva que surge como una reacción a una experiencia de malestar en nuestra vida y nos hace reaccionar sin mayor control de la mente, lo que nos puede lastimar y, como consecuencia, dañar a otras personas. Y hay también las emociones constructivas que son aquéllas que te hacen sentir bien y que nos ayudan a lograr cosas, aprender y relacionarnos con otros.

Las emociones no son ni naturales ni universales sino creadas por cada uno de nosotros con nuestro propio consentimiento y en la medida en que tal consentimiento lo demos de manera más consciente y libre, en esa misma medida seremos responsables y dueños constructores de nuestras emociones y afectos.

Nosotros somos los arquitectos de nuestra experiencia emocional, o sea, que podemos decidir nuestras emociones. Difícil, ¿no?