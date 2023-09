Parque temático vivirá apocalipsis

LOS ÁNGELES (EFE).— Diez años después de haber lanzado el videojuego “The Last of Us”, el copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, aún ve grandes posibilidades de expansión para la franquicia y en una entrevista dijo que el universo continuará siempre que exista “algo nuevo que pueda aportar”.

“Cualquier cosa que venga en el futuro que se sienta interesante, fresco y sea una nueva forma de experimentar este universo y a los personajes, nos lanzaremos a ello”, asevera el creativo.

Druckmann, quien comenzó el videojuego como parte de un proyecto escolar, ha visto cómo a lo largo de los años la historia que sigue a Joel Miller y a Ellie en un mundo postapocalíptico azotado por una pandemia, ha sido adaptado a cómics, puestas en escena y hasta en una serie de televisión.

Ahora, el programador de 44 años vive “un sueño hecho realidad” que la franquicia salte a la vida y llegue al parque temático de Universal Studios Hollywood como parte de las “Halloween Horror Nights”, que de manera anual se llevan al cabo bajo la dirección creativa del ejecutivo John Murdy.

“Escribí un tuit diciendo lo mucho que me gustaría que ‘The Last of Us’ fuera parte de los ‘Halloween Horror Nights’ sin ninguna intención. Me contactaron y me dijeron que colaboráramos”, relata Druckmann.

La casa de terror inspirada en el videojuego se volvió realidad y está casi lista para abrir al público el 7 de septiembre para introducir a los espectadores a una zona de cuarentena en Pittsburgh, Pensilvania, donde tendrán que trabajar junto a Joel y Ellie para poder sobrevivir.

“Para mí era muy importante que se resaltara la relación entre los personajes y que la gente pudiera sentir que emprende un viaje con ellos y que están luchando para poder sobrevivir”, expresa Druckmann.

La casa contará con las voces oficiales de los personajes originales del videojuego interpretados por Troy Baker y Ashley Johnson y según resalta Druckmann, quien junto con el equipo de Naughty Dog estuvo involucrado para su creación, es un proyecto tan “auténtico” como el propio videojuego.

“Quería que el público se viera envuelto en 360 grados, que pudieran tocar las cosas y verlas desde distintos ángulos y olerlas, hacer las cosas que no se pueden hacer mientras juegas”, manifiesta.

Nuevos proyectos

En la descripción de su perfil de Instagram mantiene a sus seguidores demasiado intrigados, pues en ella se lee “Escritor y director de un proyecto sin anunciar”.

Druckmann se niega a dar cualquier información del proyecto cuando es cuestionado si se trata de una tercera parte de “The Last of Us”, o de una secuela de “Uncharted” dedicado a la hija del protagonista, Nathan Drake, responde que “siempre hay una posibilidad”.

“La forma en que elegimos los proyectos en Naughty Dog se basa en que sea algo que nos entusiasme a todos, no sentimos ninguna obligación de nada, a veces hacemos algo totalmente nuevo y a veces hacemos una secuela”, sentencia.

Para 2024, Druckmann se convertirá en el único presidente de la empresa desarrolladora de videojuegos después de que Evan Wells se retire el próximo año.

El programador, que vio crecer la firma de 40 a 400 trabajadores, confiesa sentirse confiado ante el reto y asegura que está listo para enfrentarse los desafíos que se presenten.

“Los cambios van a suceder en la empresa no necesariamente por mí, sino por la industria en la que estamos envueltos actualmente. Somos conocidos por hacer excelentes videojuegos, los cuales conectan con el público de forma particular”, puntualiza.

Desde 2020 Naughty Dog no presenta ningún videojuego, siendo “The Last of Us Part II” el último. Sin embargo, se sabe que la desarrolladora está trabajando en un proyecto multijugador de dicho universo.

Otros proyectos que ocupan la agenda de Druckmann son la segunda temporada de la serie de HBO “The Last of Us” en la que ha estado involucrado como director y escritor, aunque por el momento está paralizado por las huelgas de los guionistas y actores de Hollywood.

La producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey recibió 24 postulaciones a los Emmy, convirtiéndose en la segunda serie con más menciones este año tan, solo por debajo de “Succession” que obtuvo 27.