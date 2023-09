Acaparará todas las miradas: operativos deben tener presencia en el eclipse anular

Con miras al eclipse solar anular del 14 de octubre en la Península de Yucatán, las autoridades ya deberían preparar operativos de vialidades e información alusiva al fenómeno, como también para el turismo, consideró el doctor Armando García de León, del Instituto de Geografía de la UNAM.

Todo esto, para que la población pueda observar el eclipse de manera segura y sepa qué ver y qué no, y que reciba atención necesaria en las calles, porque mucha de ella viajará con este motivo por carretera, ya que el fenómeno anular será solo visible en la parte extrema occidental del Estado.

Opinó que una manera efectiva de atraer al turismo a la entidad en esas fechas es llevar al cabo representaciones de las ceremonias tradicionales mayas.

El investigador añadió que la administración del aeropuerto de Mérida debe tomar medidas durante el oscurecimiento sustancial del cielo, que ocurrirá entre las 9 a.m. y las 12:30 p.m.

“Es tiempo de ver todos estos aspectos, porque no saldrán bien los operativos si se efectúan a última hora”, advirtió.

El doctor García de León indicó que ha sido testigo de otros eclipses solares, en los cuales las autoridades se organizaron con suficiente tiempo de anticipación.

En su opinión, esto no está sucediendo en el Estado.

El experto precisó que en el Estado el fenómeno comenzará a ser visible a las 9:44 a.m. Para las 10:30 a.m. estará a la mitad y cambiará la luminosidad del paisaje. A las 11 a.m. disminuirá de manera notable la luz.

En ese momento, las especies de animales se irán a dormir. El momento máximo del eclipse anular será entre las 11:20 y 11:25 a.m., cuando el cielo estará casi a oscuras. El fenómeno completo llegará a su fin a la 1:08 p.m.

Se verá en su máximo esplendor en la parte oriental de Campeche, en el sur de Quintana Roo, al igual que en el sur poniente de Yucatán.

El siguiente eclipse anular de Sol que será visible en la República Mexicana ocurrirá en el año 2056.— CLAUDIA SIERRA MEDINA