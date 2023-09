Se lleva al cabo la VI edición del Congreso ANFX 2023 en la Universidad Anáhuac Mayab

MÉRIDA, Yucatán.— La mañana de éste miércoles, en el auditorio Alejandro Gómory Aguilar de la Universidad Anáhuac Mayab, dió inicio la sexta edición del Congreso de Animación, videojuegos y efectos visuales ANFX 2023, un espacio de encuentro de estudiantes de carreras afines a estás industrias, con destacados especialistas que se han abierto paso en la industria naranja de manera exitosa.

"Un congreso sin duda muy esperado por todos tras su última realización en 2020, la oportunidad de encuentro única entre los estudiantes y los jóvenes talentos que han logrado posicionarse en el mercado laboral de esta creciente industria de la animación, los efectos visuales y los videojuegos" dijo el ingeniero Eduardo Góngora, director de las carreras de Ingeniería y Ciencias Exactas de la referida universidad, al declarar inaugurado este congreso de dos días de duración y la participación de por lo menos 9 destacados ponentes que ofrecerán una visión en torno a la actualidad de estás disciplinas.

"Todo comienza con un sueño juntos, ahora es la oportunidad de dialogar e interactuar con gente real y de carne y hueso, que crea estás ilusiones que dan vida a lo que sólo se concibe en la imaginación" agregó.

El Congreso de Animación, videojuegos y Efectos Visuales (ANFX), es único en su tipo en todo el sureste mexicano.

Este encuentro, abierto al público en general, está dirigido principalmente a diseñadores, animadores, ilustradores y estudiantes de carreras afines, ya que contará con la participación de expertos que han colaborado en proyectos internacionales como: Avatar: The way of water, Pinocchio, Spider-Man Across the Spider Verse, TagWizz y CN's Villainous, entre otros.

Durante la jornada, los más de 500 asistentes se darán cita para conocer las últimas tendencias en animación y efectos especiales.

Dicho congreso es organizado por alumnos de Ingeniería en Animación Digital, de la Universidad Anáhuac Mayab.

Las primeras dos ponencias de la mañana fueron: "Mi salto al Spiderverse" de Miralda Medina Sánchez, compositora en Sony Imageworks de Spider-Man across the Spider Verse y Storyboard; "Trabaja mejor, no de más" con Ami Guillen quien colabora para Cartoon Network.