La IA es aliada en procesos creativos, dice Dazia Pineda

“La inteligencia artificial (IA) es un invaluable auxiliar en los procesos creativos y desarrollo de videojuegos o animación; sin embargo, de ninguna manera podrá nunca igualarse al toque humano, que marca la diferencia. La IA no reemplaza de modo alguno el poder creativo de la mente, en todo caso de lo que se trata es de extraer lo positivo que ésta ofrece para abrirse a nuevas posibilidades”, señaló Dazia Pineda, Senior Producer en TagWizz, una de las ponentes de la última jornada de actividades del VI Congreso de Animación, Videojuegos y Efectos Visuales ANFX 2023, realizado por la Universidad Anáhuac Mayab.

Como informamos, la sexta edición del evento, que retomó el formato presencial luego del último que se realizó en 2020, es organizado por la Escuela de Ingeniería y Ciencias Exactas y participaron 500 estudiantes de estas especialidades.

El programa es patrocinado por Asus e Intel.

Ayer se presentaron las conferencias “Mira mamá, hago videojuegos”, a cargo de Pineda (embajadora de Women in Games y líder de producción en Women in Gamex), y “Especialízate”, con Ivel Hernández, artista VFX en wetaFX y quien colaboró en la película “Avatar: El camino del agua”.

También se llevaron al cabo la videoconferencia virtual “Desde cero hasta Pinocho: Mi camino en el stop motion”, a cargo de Mayrení Senior Seda, artista stop motion y quien colaboró en “Pinocchio” de Guillermo del Toro, y la mesa panel “Inteligencia artificial y su impacto en la animación, videojuegos y efectos visuales: desafíos y oportunidades”, con invitados de Dracma Studios y Magic Hammer.

En su ponencia, Dazia Pineda dijo que en el desarrollo de los videojuegos hay un amplio campo de trabajo de especialidades al punto que afirmar que uno es programador o artista no le dice mucho a los directivos de las empresas, pues los procesos de realización son tan complejos que lo que buscan es gente especializada en cada rama.

Asimismo, expuso que hoy día en nuestro país gran número de los profesionales en empresas de videojuegos es mujer, que con su talento y visión particular aportan mucho a este ámbito.

Ellas se han unido en agrupaciones como Women in Gamex, enfocada en mantener y actualizar los conocimientos, habilidades y destrezas de las mujeres.

En relación con el tema “Mira mamá, hago videojuegos”, explicó que su llegada a TagWizz, una de las empresas del ramo más importantes en el país, no fue tan distinta como la de otros jóvenes que se han unido a la industria, y es que todo comenzó con un paso, con un sueño y una postulación.

“Quiero que sepan que cuando se postulan para trabajar en alguna empresa de videojuegos de entrada ya tienen el 50% de posibilidades de éxito. Lo peor que puede pasarte es que no te acepten; pero si no te postulas, si no presentas tu currículum ni tu portafolio con lo mejor de tu producción, entonces tienes el 100% de certeza de que no te aceptarán”, remarcó.

“Puedes pensar que quizá no eres la persona indicada para tal o cual puesto dentro de la industria; yo te digo que no te equivoques, las empresas lo que quieren es gente nueva, gente que quiera aprender, moldeable, comprometida por hacerlo bien y capaz de aprender del error y de la crítica. Las empresas no quieren personas que puedan causarles conflictos, que no puedan trabajar en equipo; todos tienen posibilidades porque el mercado es muy grande y se requiere gente especializada para todo: artistas que diseñen personajes, vehículos, ambientaciones, naturaleza, decorados.., pero también gente que dé movimiento a estas imágenes, especialistas que sumen todo en una sola toma, etcétera”.

La ponente se refirió a la IA como un importante auxiliar en el proceso creativo, pero aclaró que nunca debe ser la esencia del producto final.

“No se vale recortar y pegar, no es válido que agarremos el producto de la IA como algo único y terminado, y aunque la IA es muy poderosa, no se compara con la capacidad creativa del genio humano. La IA resuelve quizá muchos factores técnicos, optimiza tiempos y procesos, pero no le da esencia y espíritu a las cosas. Por eso digo: úsenla, pero pónganle el talento de cada uno, eso hace la diferencia”.— Emanuel Rincón Becerra