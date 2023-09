Homilía Dominical: ''Vayan también ustedes a mi viña''

HOMILÍA

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Ciclo A

Is 55, 6-9; Flp 1, 20-24. 27; Mt 20, 1-16.

“Vayan también ustedes a mi viña” (Mt 20, 4).

In láake'ex ka t'aane'ex ich maaya kin tsikike'ex yéetel ki'imak óolal. Yuumtsile' ku biin jach náach ti u p'iis óolal máako'ob ti u laakal báalo'ob ku beetik yeetel le baax ku tuklik ti tu laáklo'on. Lela' ku ya'alik bejla'e tí Ma'alob Péektsil, tu'ux ku ye'esik mina'an u bo'olil Ki'ichkelem Yuum. Ko'one'ex kaambal ka'a xi'iko'on xan náach ti' le u áalmaj t'aanil le wíinko'obo' yéetel xan ko'one'ex paatan áantkaba' ichilo'on.

Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor, en este domingo vigésimo quinto del Tiempo Ordinario. Hoy se cierra la semana de la Biblia, pero ustedes que la han vivido, nunca cierren la Escritura, manténganse cercanos a la Palabra viva del Señor.

Hoy celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, y el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada es “Libres de elegir si migrar o quedarse”. La inmensa mayoría de los que están emigrando lo están haciendo contra su voluntad expulsados por la pobreza, por la violencia, por el cambio climático o incluso por motivos políticos. Oremos por todos los migrantes y refugiados, hombres, mujeres, niños y familias completas. Oremos por nuestros gobernantes para que encuentren los caminos necesarios a recorrer, para que nadie se vea obligado a la migración.

Hoy iniciamos, en la segunda lectura, con la carta que escribió san Pablo a los Filipenses, una comunidad cristiana muy querida para el Apóstol y una de las pocas a las que les recibía ayuda económica. En este pasaje Pablo les presenta un dilema que él tiene entre dos deseos muy fuertes para él: Por una parte, el deseo de morir para partir de este mundo y estar ya con Cristo; por otra parte, el deseo de continuar su trabajo apostólico para fortalecerlos en la fe.

¿Quién de nosotros podría compartir con san Pablo el primer deseo de partir para estar ya con Cristo? Si tuviéramos una fe plena, absoluta y total, al estilo de santa Teresa de Ávila, podríamos decir como ella: “Vivo sin vivir en mí y tan alta dicha espero que muero porque no muero”. El Apóstol afirma que este deseo es el mejor, pero mientras el Señor le da la vida, él la cuida para servir a la causa del Evangelio.

El Señor nos ha dado un fuerte instinto de conservación que nos hace amar la vida nuestra y la de los demás, cuidándola hasta donde sea posible. Quien le quita o desea quitarle la vida a otra persona posee un grave desorden moral, pues todos deberíamos tener un enorme respeto por la vida ajena. Quien se quita la vida o atenta contra sí mismo, tiene también un grave desorden en su mente, pero sólo Dios puede juzgar a unos y a otros. En cambio, desear partir de este mundo para estar ya con el Señor, es un deseo propio de quienes han llegado a la plenitud de la fe, de la esperanza y del amor.

Dice el Apóstol: “Porque para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia” (Flp 1, 21). Este testimonio, así como el de tantos mártires y santos, debería iluminarnos y animarnos para que al menos no tengamos tanto miedo a la muerte, y crezcamos en fortaleza para despedir a nuestros seres queridos que nos dejan.

La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, nos prepara y dispone muy bien para escuchar el evangelio de hoy. A través del profeta, Dios nos dice: “Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos” (Is 55, 8). La justicia del hombre es siempre punitiva, siempre vindicativa; si un criminal se arrepiente, de todos modos, se le castiga. Cuando en lo personal nos hacen algo malo, existe un impulso de venganza, que a veces creemos justificado.

Nuestra justicia muchas veces resulta verdaderamente injusta. Sea la justicia personal o la institucional, con frecuencia suele equivocarse por ser simplemente humana. En cambio, ante el Señor, basta el arrepentimiento sincero para que todo quede absolutamente perdonado, sin importar el tamaño o cantidad de los pecados. Dice también el texto: “Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón” (Is 55, 7). Dios que nos creó a su imagen y semejanza, nos puede ayudar si nos lo proponemos, para que nuestros pensamientos y caminos sean semejantes a los de Él.

El evangelio según san Mateo nos trae hoy la hermosa parábola de los trabajadores de la viña. Se trata de un propietario que sale un día al amanecer e invita a algunos hombres para que vayan a trabajar a su viña, acordando con ellos pagarles un denario por día, lo cual debe equivaler a un salario mínimo. Luego sale a media mañana y encuentra a otros que estaban ociosos y también los envía a su viña; igual salió a medio día y a media tarde e hizo lo mismo mandando gente a su viña. Por último, sale al atardecer y se encuentra con otros a los que igualmente contrata.

Al terminar la jornada inicia el pago de los trabajadores comenzando por los últimos, a quienes les paga un denario, lo cual hace pensar a los primeros que ellos recibirían algo más. Pero no fue así, sino que ellos recibieron también un denario y se pusieron muy molestos. El propietario que, por supuesto, representa a Dios, les hace ver que no les ha cometido ninguna injusticia, porque les ha pagado lo convenido, y que él tiene derecho a ser generoso.

Los criterios para ganar el Reino de los cielos son muy distintos a los criterios laborales de una empresa, por más justa que ésta sea en el trato con sus empleados. La justicia humana está muy lejos de la justicia divina, por lo que hemos de esforzarnos por conocer y tratar de imitar la justicia de Dios desde hoy.

Creo que esta parábola la podemos entender mejor si pensamos en el caso de un hombre o una mujer que toda la vida han sido buenos sirviendo a Dios, y también el caso del ladrón arrepentido que estaba en la cruz junto a Jesús, a quien Jesús le prometió: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23, 43). Ante estas situaciones, Jesús nos enseñó con claridad cuál es el criterio de Dios: La misericordia. A nosotros nos toca alegrarnos con el Señor por todos aquellos que se arrepienten y cambian de vida.

Otro ejemplo lo tenemos en el caso de que alguien se haya portado mal con nosotros durante años y en un buen momento reconoce su mal, se arrepiente, nos pide perdón y cambia de actitud; la justicia humana nos diría: “Ojo por ojo y diente por diente” (Mt 5, 38; Ex 21, 24; Dt 19, 21), “ahora te toca a ti corresponderle por todo lo que te hizo”. Sin embargo, la justicia divina te invita al perdón y a tener una buena relación. Dios tiene derecho a ser generoso, nosotros tenemos el derecho y el deber de imitarlo, pues nos conviene.

Del jueves 21 al sábado 23 de septiembre, se reunieron en Puebla un gran número de personas de todos los sectores de la sociedad, junto con un grupo de obispos para dialogar sobre el tema de la paz en nuestro México. Ojalá estos diálogos se sigan extendiendo, para que cada vez haya más personas trabajando por el fortalecimiento de la paz y la seguridad en nuestra Patria. Así sea.

Que tengan todos una muy feliz semana. ¡Sea alabado Jesucristo!

+ Gustavo Rodríguez Vega

Arzobispo de Yucatán