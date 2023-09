Se abre el festival Churumbela a los menores yucatecos

En el marco del 7o. Festival de Cine Infantil Churumbela, que se realizará del 8 al 10 de diciembre, se lanzó una convocatoria a minicineastas de Yucatán que hayan realizado o planeen hacer un cortometraje para que participen en el certamen, que hará una selección de trabajos y premiará a los tres mejores.

La invitación, ya abierta, está dirigida a niños y adolescentes de 6 a 14 años. La fecha límite de inscripción es el 31 de octubre.

Es la segunda convocatoria de este tipo que abre el festival en sus siete años de actividades, con el fin de promover el cine hecho por niños en Yucatán, así como reunir, difundir y exhibir de manera gratuita cine nacional para el público infantil de habla hispana.

Su interés es también llegar a infancias en situación vulnerable para que accedan a contenido valioso que despierte en ellas emociones y empatía, y les dejen aprendizajes positivos.

Las obras inscritas podrán estar realizadas de manera independiente o a través de un taller de cine, con temática abierta y duración de al menos un minuto.

Las categorías en las que se puede participar son ficción, animación y documental.

Un jurado revisará las propuestas y seleccionará a los participantes (la convocatoria no especifica cuántos trabajos se elegirán), y entre éstos se determinará a los ganadores de los tres primeros lugares y finalistas.

Todos los seleccionados recibirán reconocimientos y los finalistas, adicionalmente, un paquete Churumbela. El primer lugar se hará acreedor como premio a una cámara fotográfica DSLR y un paquete Churumbela; el segundo, cámara de acción y kit Churumbela, y el tercero, cámara instantánea y kit.

Algunos de los requisitos de participación son los siguientes: ser residentes en Yucatán, entregar el trabajo en formato Full HD H264, 4K (4096 por 2160) o en HD (1920 por 1080) tipo .mov o .mp4, y el trabajo ser grabado con equipo de filmación profesional, semiprofesional o con dispositivos móviles.

Asimismo, debe estar hablado en español o, si está en otro idioma, tener subtítulos en castellano, e inscribirse con el nombre de los minicineastas bajo la supervisión y los datos de contacto de padres, maestros o tutores.

No se establece un plazo para el año de producción, pero sí es requisito no haber sido seleccionado por el festival en ediciones anteriores. Las inscripciones —gratuitas— se reciben en churumbelaprograoficial@gmail. com.

Para conocer a detalle las bases se puede consultar el perfil de la Secretaría de la Cultura y las Artes en Facebook e Instagram, como también la página http://churumbelafest.com.— IRIS CEBALLOS ALVARADO