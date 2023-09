Es justicia básica: mesa panel para crear conciencia sobre los adultos mayores

Dignificar y respetar al adulto mayor son actos de elemental justicia que se traducen en una mejor integración social y en su libertad, señala el doctor en Filosofía Víctor Arjona Barbosa, uno de los cuatro ponentes que pasado mañana participarán en la mesa panel “La libertad como eje fundamental de la vida”, en el auditorio de la Universidad del Valle de México.

Se trata de una actividad organizada por la Fundación “María Godoy de López”, A.C., como parte de su trabajo para concienciar en torno a los adultos mayores y promover el respeto y la dignidad de ese segmento de población, muchas veces discriminado y privado de sus derechos por una sociedad que los relega e ignora, denuncia la presidenta de la asociación, maestra María Esther López Godoy.

En entrevista con el Diario , la maestra López Godoy y el doctor Arjona Barbosa, quien forma parte activa de las actividades de la citada Fundación, recuerdan que entre los objetivos que persigue la asociación civil está abrir espacios de reflexión y análisis de las más diversas problemáticas que afectan a los adultos mayores y su relación con el entorno social, laboral, político, económico, ambiental y filosófico.

La mesa panel “La libertad como eje fundamental de la vida” se realizará pasado mañana a las 9:30 horas, en el auditorio de la Universidad del Valle de México, en la carretera Mérida-Progreso, en lo que es el primer acercamiento de la agrupación con la casa de estudios.

La entrada será libre.

La mesa panel contará con la participación de cuatro expertos, cada uno de los cuales desde su perspectiva abordará el tema de la libertad y su impacto en la vida, especialmente en la de los adultos mayores.

Además del doctor Arjona Barbosa, quien reflexionará en este aspecto desde el ámbito filosófico, estarán presentes el sacerdote salesiano Francisco Ángeles García, quien compartirá la visión teológica; el doctor José Luis Ripoll Gómez, la jurídica, y el psicólogo Javier García Maldonado, la psicológica.

Cuestionado en torno a su participación, el doctor Arjona Barbosa señala que la vejez lleva un estigma entre las nuevas generaciones.

Cuando la persona comienza a perder facultades o experimentar cambios físicos, de facto se le considera alguien no digna o incapaz de integrarse y reintegrarse al mercado laboral, pese a la amplia experiencia y conocimientos que posee.

Sin cabida

“El papa Francisco habla de los descartables de la edad, esos adultos poseedores de un cúmulo de experiencia que de repente no encuentran cabida ya no solo en lo laboral sino en la propia sociedad o la familia”, dice.

“La falta de respeto a su persona y la desdignificación como ser humano es una constante de nuestro tiempo y a la vez una incongruencia, porque, si bien no se le permite al adulto mayor integrarse al mercado laboral por su edad, no deja de tener deberes y obligaciones en materia tributaria o fiscal, una suerte de ‘tengo que pagar impuestos aunque ya no tenga modo de generarme ingresos, y es por mi pensión como se cobran’”.

“De igual forma”, continúa, “un adulto mayor de intachable referencia e historial bancario no puede aspirar a un crédito para un auto o una casa porque para su edad un financiamiento es un riesgo que los bancos no están dispuestos a asumir”.

El entrevistado recuerda que México a finales de la década de 1960 y principios de 1970 vivía una explosión demográfica de tal proporción que las campañas de planificación familiar se intensificaron; hoy, los ciudadanos que nacieron por aquellos años están próximos a entrar a la etapa de adultos mayores. No es casualidad que la fuerza del voto de todos ellos supere por mucho a la población de 18 a 40 años de edad, que cuentan con credencial para votar pero en menor número acuden a las urnas.

“Hay adultos mayores que poseen cualidades físicas y mentales idóneas para continuar laborando y siendo productivos, su experiencia es un valioso aporte al desarrollo de las empresas, cerrarles las puertas del sector productivo puede ser un acto discriminatorio, una violación a los derechos humanos y una forma de coartar su libertad”, advierte.

“Hablamos de ser inclusivos y en aras de ello algunos son capaces de cometer atrocidades con el lenguaje, se vuelcan en la defensa de sectores sociales muy específicos, pero nadie voltea a ver al adulto mayor que se convierte en una suerte de mueble más en la casa, sin derecho a hablar, opinar, disentir o ser factor determinante en la toma de decisiones”.

La maestra López Godoy indica que, tan solo en los momentos más difíciles de la pandemia por el Covid-19, hacia la segunda mitad de 2020, los abuelos con sus pensiones universales o de la seguridad social llegaron a ser la única fuente de ingreso de casa, cuando los integrantes más jóvenes de la familia se quedaron sin empleo o no se les autorizaba laborar.— Emanuel Rincón Becerra