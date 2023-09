Disfrutan de una velada musical

Una grata combinación de música con la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) ocurrió en el concierto “Rock en tu Idioma Sinfónico”, que se realizó antenoche en el Foro GNP, en donde músicos como Sabo Romo, Cecilia Toussaint Piro, Ugo Rodríguez, Arturo Ybarra, Chiquis Amaro, María Barrancuda, Rosa Adame, Héctor Quijada, Sergio Santa Cruz, Humberto Calderón y Leoncio Lara Bon, combinaron sus voces y sus ritmos en una velada de llena recuerdos por las canciones que tocaron.

Interpretaron clásicos como “Mátenme porque me muero” de Caifanes, “Ni tú ni nadie” de Moenia, “De Música Ligera” de Soda Stereo, “La flaca” de Jarabe de Palo, por mencionar algunos.

Con un buen ambiente musical, los suscriptores del Diario que ganaron un cupón gratuito para asistir al concierto, disfrutaron de una noche repleta de música.

Algunos de ellos nos dijeron sobre su experiencia:

“Mi día siempre comienza con el Diario de Yucatán y mi café, antes el formato físico y en la actualidad con el electrónico. Estoy maravillada de que nos hayan traído aquí, porque soy su lectora. El periódico me transmite mucha confianza, vale la pena la suscripción”, dijo Érica Castro de Torres.

“Es un beneficio estar en el concierto, ya que el Diario premia a sus suscriptores. Realmente, escuchar a la Sinfónica de Yucatán junto con leyendas del rock es un privilegio”, indicó Marina Ramos de Ceballos.

“Mi familia han sido lectora del Diario desde hace muchos años. Siempre llega puntual a nuestras casas. Fue una grata sorpresa que por ser suscriptores estemos aquí”, enfatizó William Vázquez Sánchez, quien estaba acompañado de su esposa Astrid Sierra.

“Tengo dos años de suscripción con el Diario. Mi familia suele leer la edición impresa, mientras que yo leo la versión digital. Recibí una encuesta en mi correo electrónico y la respondí. Estoy demasiado agradecido de que nos hayan brindado esta oportunidad, pues es una manera de agradecernos por estar suscritos”, manifestó Gerardo López Cano.

“Escuchar a la Orquesta de Yucatán me trae bonitos recuerdos. El disfrute es completamente igual al relajamiento”, subrayó Angelina López Contreras.

“Este año me suscribí al Diario y descargo la versión electrónica, que me ahorra mucho tiempo. Fue una bonita sorpresa que me hayan traído al concierto para divertirme y pasar un momento ameno”, plasmó Eduardo Monroy Ortiz.

“Mi abuelita me explicó que se ganó boletos dobles por estar suscrita al Diario. Me pareció interesante esto, porque tiene un área digital y es importante informarse. Además, nos trae beneficios”, expresó Santiago Alamilla Herrera.

Ganar con el Diario es posible, ya sea con el periódico impreso o el digital, te llevaremos a algún concierto con un acompañante.—Vanessa Argáez Castilla