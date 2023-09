Rafael Alfonso Pérez y Pérez: Sensibilidad artística en la política cultural a futuro

La política no es un fin, sino un medio. No es un producto, sino un proceso. Es el arte de gobernar. Calvin Coolidge.

Si bien no es tiempo de campañas políticas, aunque parecen haberse adelantado, hay que estar atentos a los proyectos y programas que en materia de política cultural ofrecerán en su oportunidad los contendientes en los tres niveles de Gobierno, así como los nombres propuestos para conducir este ramo, no solo para validarlo desde la sociedad civil (ciudadanía), sino para apoyar mediante el conocimiento del sector; sabemos que un buen pretexto (cierto o no) fue la pandemia del Covid-19 para la falta de implementación de acuerdos con los distintos actores de la cultura, así como la necesidad, muy humana, de aplicar los presupuestos a la salud.

La política cultural es una invención francesa. Es el fruto de una preocupación constante de los poderes monárquicos o republicanos de acaparar, en nombre de la mística nacional, la protección de un patrimonio artístico, de animar su avance. También es el origen de una idea de responsabilidad, política, jurídica y administrativa de los poderes públicos en el campo de las artes y de la creación.

Existe en el sector cultural un sentido de abandono e incluso falta de participación en las tomas de decisiones fundamentales para las instituciones públicas y privadas que permitan a los espacios culturales seguir siendo el eje de la vida local o regional; entre muchas causas está la indefinición de objetivos y metas y la aplicación de modelos pasados de “inventar” o crear nuevas instituciones, como una forma de dejar una huella, sin atender a una proyección, rumbo o existencia futura, debido a la asignación presupuestal a las instituciones.

Me he llegado a plantear como un buen inicio para la construcción de proyectos y programas que puedan atender el eficaz desempeño de la responsabilidad que les tocará en su oportunidad a quienes liderarán dichas responsabilidades tener en cuenta siempre que la cultura es un derecho humano, por lo cual su desarrollo debe ser equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos. Como parte de su finalidad educativa y de integración social es importante evaluar constantemente cada uno de los planes sectoriales, así como establecer un sistema de diagnóstico para ejecutar las acciones que apoyarán la implementación de las acciones en la materia y contar con un seguimiento al logro de los objetivos, los cuales pueden ser mejorados o redireccionados. Cada entidad o región cuenta con personas con “alta experiencia” en el tema, por lo cual es necesaria involucrarlas como parte de la sociedad y corresponsabilizar en la toma de decisiones, además de descentralizar (tanto a nivel estatal como federal) recogiendo las iniciativas viables de los estados y municipios, e involucrando a las instituciones de la sociedad existentes para la creación de un programa “integral”.

Para poder cumplir con las expectativas de una mayoría ciudadana hay que considerar diversos aspectos: el reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales de personas y comunidades, prioritariamente en contextos de vulnerabilidad; el contemplar la profesionalización y formación de cuadros del sector cultural para brindar a las personas mejores opciones de formación; el proteger, conservar y difundir la diversidad, la memoria y el patrimonio cultural, mediante acciones de preservación e investigación, apoyados en las instituciones Educativas como Universidades y centros de capacitación, así como con las instancias internacionales como el ICOM (Consejo Internacional de Museos); el fortalecer la participación de la cultura en la economía de las industrias culturales y empresas creativas, los cuales son un recurso de participación ciudadana y apoyo a los programas y proyectos; enriquecer la diversidad de expresiones artísticas y los espacios de desarrollo para los creadores y la ciudadanía de todas las edades (iniciación, formación y ocupación del tiempo libre, etc.). Finalmente, el apoyar a las instituciones de carácter privado, ya que son un coadyuvante indispensable en el fomento cultural que permite desarrollar programas sin engrosar la llamada “burocracia cultural”.

Curador