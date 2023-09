José Aréan indica que aún no es el director definitivo de la OSY

El próximo año se realizará el proceso para elegir oficialmente al director artístico de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, ya que se trata de un proceso que lleva tiempo planificar, y en el que participan de manera directa los integrantes de la agrupación, quienes deben proponer a los directores que quieren invitar para que éstos se presenten ante ellos y compartan la idea de proyecto que tienen.

Así lo indica José Areán, actual director artístico de la OSY, que mantiene un estatus de interino, tal como él mismo confirmó al preguntarle sobre su condición al frente de la Orquesta.

Reiteró que sigue siendo director interino hasta que no haya una opinión de los integrantes de la orquesta, por un lado, y por otro, “hay que decirlo, al final del ciclo de gobierno hay que ver si las autoridades que vayan a venir quieren seguir trabajando con un servidor”.

Sin embargo, dijo que lo que se prevé es hacer una consulta dentro de la Orquesta para que sean sus integrantes quienes presenten a diversos directores que vendrían a Mérida para ser evaluados por los músicos, por sus capacidades artísticas y por el proyecto que les presenten.

En su momento anunciará si se queda aquí más tiempo, pero “por ahora estamos acá para capitanear el barco con todas las facultades normales del director artístico”.

Fue mágico

Sobre el concierto de “Rock en tu idioma sinfónico”, en el que la OSY participó el sábado pasado en el Foro GNP, asegura que fue mágico, “porque la energía que habíamos prometido desde la orquesta junto con los cantantes, no sólo se dio sino que se multiplicó”.

Cuenta que tuvo la experiencia de escuchar a amigos que han seguido el proyecto de “Rock en tu idioma” y han escuchado muchas versiones en muchas ciudades, y le dijeron que lo que sucedió en Mérida fue muy especial, quizá por la conexión que tiene de amistad y cariño con todos los músicos que participaron, o por ser la primera vez que lo hacían con la OSY o por Mérida misma y el público que acudió.

Destaca que hubo momentos emocionantes en los que hubo ovaciones tanto para los grandes rockeros que se presentaron en la escena como para la OSY, “nos pusieron la piel de gallina, fue muy lindo y generoso el público y nosotros nos sentimos realizados”.

Cuestionado ante algunos comentarios de la audiencia sobre que no se escuchaba lo suficiente a los músicos de la OSY, expresa que no es la percepción particular que tienen desde el escenario, aunque considera que siempre en los conciertos de rock, el volumen, la mezcla y todo ello tienen mucho que ver con el resultado.

Eso sí, señala que “no es particularmente noble el espacio acústicamente hablando, pero nos sentimos todos muy bien y creo que sí se alcanzó a escuchar”.

Reitera que como orquesta disfrutaron mucho la participación en el concierto.— IRIS CEBALLOS ALVARADO