Eliminan cartel de PETA

NUEVA DELHI (EFE).— Un cartel de Pamela Anderson vestida con una ajustada camiseta e instalado por la organización animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) en el aeropuerto de Nueva Delhi, para alertar a los líderes del G20 sobre el calentamiento global, fue retirado de manera repentina antes de la llegada de los mandatarios.

El cartel “se colocó esta semana, pero fue retirado rápidamente. PETA India está esperando una explicación oficial sobre esta eliminación”, aseguró ayer el responsable de proyectos veganos de PETA India, Kiran Ahuja, que ve este incidente como un aparente intentó de censurar su mensaje.

La pancarta formaba parte de uno de los varios planes de acción que ha realizado la organización animalista para instar a los líderes del G20 que se reúnen el fin de semana en la conservadora India a luchar contra el cambio climático, fomentando la alimentación vegana en sus países, explicó el portavoz.

La imagen de la campaña muestra a la icónica actriz estadounidense vestida solo con una camiseta blanca con el mensaje “muy caliente”, seguido de otro en el que se “culpa a la industria cárnica de la catástrofe climática. G20: hazte vegano”.

“¿Caliente?”, dice la celebridad de Hollywood Pamela Anderson en un cartel que nadie que llegue al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi puede perderse”, reza el comunicado de prensa que difundió PETA el pasado lunes, tras colocar la imagen en el punto de ingreso al país de los líderes del G20.

La pancarta pretendía ser una llamada de atención “sobre el papel de la ganadería en la catástrofe climática global marcada por altas temperaturas, sequías e inundaciones, entre otros desastres, y advirtiéndoles que volverse vegano es la respuesta”, agrega el escrito.

Con Anderson, embajadora de la asociación animalista, al frente de esta campaña, se quiere transmitir el mensaje de que “volverse vegano es lo más eficaz que cualquiera puede hacer para ayudar a salvar el planeta, y los líderes mundiales deberían serlo”, precisó PETA en el comunicado.

“Si los líderes del G20 y quienes asisten a otras conferencias relacionadas con el clima, como la COP27, continúan anteponiendo los intereses de las industrias de la carne, los huevos y los lácteos a los del público, podemos esperar peores condiciones climáticas, un empeoramiento de la crisis de resistencia a los antibióticos y más pandemias y epidemias”, alertó Ahuja.

PETA ha promovido en el pasado otras campañas en favor del veganismo usando imágenes de la famosa rubia que, dijo, decidió usar la atención mediática que se dedica a su vida personal y su apariencia para una causa positiva.