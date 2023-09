Mónica Lavín cree que es válido rescatar novelas

Mónica Lavín cita a Vargas Llosa al decir que se escribe como un acto de rebeldía. A lo largo de su producción literaria, la escritora mexicana ha demostrado seguir dicha sentencia con obras como “Yo, la peor” (2009), con Sor Juana como protagonista; “Las rebeldes” (2009), sobre las enfermeras insurgentes de la Cruz Blanca; así como ahora, con la reedición de su primera novela “Tonada de un viejo amor”, ahora rescatada por editorial Planeta, 27 años después de su publicación.

La novela, publicada originalmente en 1996, narra la historia de Cristina Velasco, una mujer perteneciente a una familia acaudalada del México posrevolucionario, cuyos deseos causan el rechazo y castigo de su familia, condenándola a una vida de soledad y silencio en el pueblo donde nació.

A propósito de la recepción, Lavín confiesa que le ha gustado la relación de esta novela con lectores jóvenes: “A muchas lectoras les gusta el tema del deseo y la pasión amorosa; otros me dicen que la leen muy rápido, que no pueden parar de leerla y eso me parece ya un halago, porque ese es el efecto Sherezada, es lo que uno quiere que pase con las novelas y los personajes: los viven, los sufren, los gozan, piensan en su propia vida, en las mujeres y en lo que ahora pueden decidir, en la estatura del amor”.

Otro aspecto que cautiva a la también ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen es que a los nuevos lectores les gusta el viaje que hace Cristina a la Ciudad de México: “Cuando se queda con su tía en la capital, Cristina tiene la posibilidad de cambiar su horizonte pues la Ciudad de México de la mitad del siglo XX era un hervidero de expresiones artísticas, de apetito para artistas de todas partes del país, fue mi pretexto para tratar de ver a la Ciudad de México de ese momento, qué significaba, porque a pesar de continuar siendo un centro cultural, el significado que tuvo entonces nunca lo ha vuelto a tener. Me gustaba que mi personaje lo descubriera, y eso me lo dicen los lectores, que les gusta el viaje de Cristina a la Ciudad de México”.

La gran pregunta

Algo que también sorprende al lector es que Cristina decidiera volver a su pueblo natal y permanecer a él, pese a estar condenada al ostracismo por su propia familia. Al respecto, Mónica Lavín afirma que la gran pregunta de esta novela es por qué la gente se queda en un lugar, a pesar de que es hostil: “A Cristina le vuelven la espalda, a sus familiares les parece que ella no está a la altura de las expectativas sociales, y teniendo una puerta trasera para inventar otra forma de vida, se queda, como los ratones en las trampas, se queda, un poco porque Carlos muerto está ahí y también porque ella no puede ser alguien en ningún lugar, ella pertenece a un momento, a un apellido, no importa que le cierren la puerta. Además ella no sabía hacer nada, no podía vivir de nada, por ello es tan importante que las mujeres tengan una manera de subsistir. Incluso los hombres de aquel pueblo, a pesar de pertenecer a cierta aristocracia agrícola, que procesan el vino, el algodón y por eso pertenecen a un estado privilegiado, si los sacas de ahí, no pueden hacer otra cosa. Y ese es como el gran cambio a partir de los sesenta, la creciente profesionalización de la clase media y que las mujeres tuvieran alternativas para decidir qué hacer con sus vidas, más allá de ser “la mujer de”, “la hija de”, “la soltera del pueblo”.

Amar a los personajes

Es palpable el amor que siente Mónica Lavín hacia Cristina. En la tradición literaria clásica estos personajes sufren un castigo (pensemos en madame Bovary), sin embargo, a pesar de la condena de su familia, Cristina puede mantenerse estoica frente a este destino: “Incluso puede permanecer en un cuadro, como una afrenta a esa sociedad que la ha marginado de su propio cuerpo. Esta posibilidad que tiene Cristina con Carlos de vivirse entera, de ser libre, pero solo por la expresión sensual, clandestina, esa es su espacio de libertad y eso es también una realidad; fuera de eso tiene que cumplir con ciertas cosas y ella no está dispuesta, incluso casarse con ‘el gringo’ es una afrenta, pero ella no está dispuesta a seguir la norma, es una mujer rebelde. A Carlos también lo quiero porque lo intento comprender, intento comprender su incapacidad de dar un salto, su espíritu acomodaticio. Creo que al personaje al que le quedé a deber es a Doug, ‘el gringo’, es al que menos oportunidad le di de saber más de él, se lo comieron la pareja y sus amores clandestinos”.

Sin fecha de caducidad

“Tonada de un viejo amor” era una novela descatalogada y Mónica Lavín la volvió a leer porque regresó al lugar donde se le ocurrió o donde se dio la anécdota que le dio el material para escribirla: “En aquel entonces yo creí que me serviría para un cuento, pero por primera vez me enfrenté a una novela de largo aliento, a la necesidad de explorar los personajes. Pensé en la relación de esa novela con mis otras novelas, porque si no hubiera escrito esa historia, a lo mejor nunca hubiera incursionado en la novela y me hubiera quedado en el cuento. Platiqué con mis editores sobre ello y también apostaron por una obra sin fecha de caducidad, porque un libro que vuelve a entrar en circulación conquistará nuevos lectores, será nuevo para otras generaciones. Entonces, esas novelas que ocuparon un sitio y tuvieron su momento, ¿por qué no darles otra oportunidad?”

La frase “sin fecha de caducidad” aplica para esta obra, ya que los lectores suelen pensar que es nueva e incluso causa sorpresa que Mónica Lavín pudiera escribirla tan rápido, después de “Últimos días de mis padres”, publicada el año pasado: “No podía ser, las novelas requieren su tiempo. La volví a leer y le hice algunos ajustes, sobre todo en lenguaje, pulido de la prosa, cosas que me producían ruido desde mi oído de muchos años de escritura, pero me alegro que cause ese efecto de sorpresa”.

Para finalizar, Mónica Lavín nos comparte sus proyectos actuales: “Estoy terminando un libro de cuentos, porque esos se van escribiendo lentamente en el tiempo, suceden con otra lógica, no es que te propongas escribir un libro de cuentos y cada mes salga uno, es lento, aunque parezca rápido, pero a la par estoy escribiendo otra novela, que no va a salir tan rápido, porque toma su tiempo, como los vinos, me gustan las cosas que necesitan de su tiempo, de su ritual”.— ALEJANDRO CASANOVA