Llega Perpetuum Mobile al “Felipe Carrillo Puerto”

Un acercamiento a los momentos vividos durante la pandemia, a las pérdidas y el confinamiento desde la comedia y la reflexión, así es “De ausencias”, obra de teatro que se estrena mañana.

La puesta en escena se presentará a las 7 p.m., en el teatro “Felipe Carrillo Puerto” de la Uady.

Se trata de un proyecto de la Compañía de Teatro y Danza Perpetuum Mobile, que tiene 12 años de actividades y es independiente.

Wendy Cruz, actriz e integrante de la agrupación, comparte que la obra de teatro que estrenarán surge a raíz de una inquietud emocional surgida después del confinamiento, una etapa en la que se vivieron momentos duros y pérdidas familiares, y ella no fue la excepción.

Sintió que la única forma de sacar lo que sentía, de lidiar con el duelo, era el arte, por lo que inscribió su proyecto al Pecda 2021, pero no fue seleccionada. Sin embargo, en 2022 lo intentó de nuevo y logró ser beneficiada.

En ese período platicó con Gaby Valvaz, también actriz, quien casi muere de Covid-19, y le preguntó si quería unirse al proyecto.

Es así como generan de manera conjunta una idea original para la cual realizan varios talleres, entrenamientos y ejercicios de improvisación hasta completar la dramaturgia de la puesta en escena, para lo cual recibieron la asesoría de Willy Vázquez, quien también tuvo a su cargo la realización de un vídeo que se transmite como parte del espectáculo.

Wendy detalla que la obra se divide en tres momentos: un primer cuadro es una comedia y trata de dos mujeres emprendedoras cuyo negocio colapsa en la pandemia; un segundo momento sirve de enlace al cuadro tres, que es un audiovisual en el que puede verse todo lo que fue el Covid-19 a nivel mundial, y el último momento ofrece una perspectiva de la enfermedad, de las ausencias, desde la mirada de aquéllos que perdieron familiares y que estuvieron a punto de morir por el virus.

La intención no es sembrar tristeza ni que el espectador salga acongojado de ver la obra, por lo que se tiene un giro esperanzador.

Se busca dejar un mensaje para que las personas no olviden esta enfermedad, que es endémica, y que no hay que descuidarse para que no haya rebrotes y más muertes; recordar que “sí fue un evento duro para la humanidad, pero estamos vivos y debemos ver qué vamos a hacer con nuestra vida, si decidimos quedarnos clavados en el dolor o salimos adelante”.

Destaca que el teatro como arte vivo genera una conexión emocional, y en el caso específico de esta obra puede ser un momento catártico, pero sobre todo de una experiencia intelectual profunda y de pensamientos reflexivos.

Wendy y Gaby son las dos actrices en escena; cuentan con el apoyo de Miguel Flota en la parte técnica y de iluminación, así como en la escenofonía, ya que fue él quien creó los audios que se escuchan en varios momentos de la obra.

La cuota de entrada a la función es de $150 general el día del evento y $100 estudiantes y personas con credencial del Inapam. Y en preventa, que termina hoy, el boleto general se ofrece en $120. Mañana, la taquilla estará abierta a las 5 p.m.

Para adquirir los boletos se puede enviar un mensaje por medio de WhatsApp al número 9993-81-38-29.— IRIS CEBALLOS ALVARADO