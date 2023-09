¿Qué es fanfiction?: Dónde leer fanfics, características e historias más famosas

Fanfiction o fanfic es uno de los fenómenos culturares que más ha cobrado fuerza en los últimos años gracias a los llamados ‘fandom’, es decir, las comunidades de fans o admiradores de películas, series e incluso libros.

El fanfic es una actividad cada vez más común entre los lectores de libros como ‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’ o ‘Los Juegos del Hambre’, seguidores de sagas de películas como Marvel, ‘Star Wars’ o DC Cómics, o de series de televisión como ‘Attack on Titan’ o ‘Candy candy’.

Aquí te explicamos qué es fanfiction, cuáles son sus características y websites donde leer fanfics de tus películas y series favoritas.

Fanfiction, o "fanfic" en su forma abreviada, es un fenómeno literario online que ha estado ganando popularidad en los últimos años pero, ¿qué es exactamente el fanfiction y qué lo hace tan intrigante para los seguidores de la cultura pop?.

El término fanfic o fan-fiction se traduce como “ficción de fans”.

Como su nombre lo indica se trata de historias creadas por fanáticos utilizando los personajes, tramas y universos ya establecidos en obras originales de libros, películas, series, cómics o videojuegos.

En español se suele usar el término ‘ficción-mania’, aunque lo más común es referirse a estas obras creadas por fanáticos usando la original como punto de partida con el nombre ‘fanfic’.

Te recomendamos leer: Descubre los 7 cenotes cerca de Mérida más instagrameables

Como mencionamos anteriormente, la característica principal del fanfiction es el uso de personajes y universos de alguna novela, serie, cómic, película o incluso videojuego conocido en historias hechas por los admiradores.

Lo realizan jóvenes de 14 a 30 años, principalmente mujeres, quienes consumen y producen este tipo de relatos en páginas de internet.

Algunos de los elementos clave de los fanfics son:

La practica de crear y consumir fanfics está principalmente vinculada al anime y manga de Japón, seguido de las series de televisión, en especial de Estados Unidos.

Algunos conceptos básicos a tomar en cuenta al adentrarse al mundo de fanfiction son:

Hay tantos tipos de fanfic como géneros literarios; esto gracias a que cada autor crea una historia de cualquier género que desee, ya sea que siga el ‘canon’ (historia oficial) o escriba una en un universo completamente diferente pero con los mismos personajes.

Algunos de los géneros más comunes al escribir fanfics, de acuerdo con las clasificaciones en el sitio FanFiction.Net, son:

Los fanfics o fics también se clasifican de acuerdo com la extensión:

Por el tipo de contenido se clasifican como:

Lee también: ¿Qué es un podcast?: Tipos, para qué sirve y qué se necesita para iniciar uno

Los fanfics se clasifican por la edad del autor debido al contenido sensible que algunas de estas historias pueden llegar a tener.

Los fanfictions son más comunes y presentes en el mainstream de lo que muchos piensan. Algunos ejemplos famosos incluyen a:

‘Master of the Universe’ fue un fanfic sobre los libros de ‘Crepúsculo’ que se popularizó tanto entre los fans que fue retomado por una editorial con cambios en el nombre de los personajes.

Se trata del fanfic que originó la saga de ’50 sombras de Grey’ de la autora E.L. James.

De la escritora chilena Francisca Solar y publicado por primera vez el 31 de julio de 2003 en FanFiction.Net, donde superó los dos millones de lectores en el mundo y fue traducido al inglés e italiano.

Incluso se reconoce en trabajos académicos como uno de los ejemplos más exitosos del fenómeno fanfiction en el mundo.

Originalmente una saga de tres partes del mismo nombre en Wattpad, era un fanfic sobre el cantante Harry Styles, ex miembro de One Direction, y Tessa, un personaje original de la autora Anna Todd.

Después de ser leída más de 400 millones de veces y obtener más de 3 millones de comentarios fue publicada como un libro del mismo nombre y adaptada a una serie de películas homónimas, donde Harry Styles se convirtió en el personaje ‘Hardin’.

Escrito por Sarah J. Mass, es una versión fanfiction de un clásico, ‘La Cenicienta’, y fue una de las historias más populares del sitio fictionpress.com hasta que la autora decidió eliminarlo para intentar publicarla como libro.

La historia se convirtió en ‘Throne of Glass’ o ‘Trono de Cristal’ y es una de las sagas más recomendadas del sitio Goodreads.

Otros fanfics tan populares que lograron convertirse en libros publicados son ‘Beautiful Bastard’ de Cristina Lauren – fanfiction de Crepúsculo – y ‘Cazadores de Sombras’ de Cassandra Clare – fanfiction de Harry Potter con Draco Malfoy como protagonista -.

Pese a lo común que es crear fanfics entre las comunidades de fanáticos, no se sabe a ciencia cierta cuál fue el primer fanfic de la historia.

El término ‘fanfiction’ comenzó a usarse a finales de 1930 entre fans de la ciencia ficción que publicaban escritos en un fanzine, ahora descontinuado.

Algunos académicos incluso consideran obras como la ‘Ilíada’ y la ‘Odisea’ de Homero como antecedentes del fanfiction.

El uso del término como lo conocemos hoy en día data de los años 70s, por lo que se atribuye a Diane Marchant la publicación del primer fanfiction, “A fragment out of time”, en la revista Grup en septiembre de 1974.Se trata de una historia sobre Kirk y Spock, personajes principales de la serie de televisión Star Trek.

Aunque los fanfics pueden publicarse en redes sociales, usualmente sitios como Tumblr, existen páginas especialmente creadas para su publicación y lectura.

Los sitios más famosos por tener la mayor cantidad de trabajos publicados y lectores son:

Lost that one fanfiction? Well, here you go: pic.twitter.com/BtxuhZP550 — WriterGuyKai (Kai)? (@WriterGuyKai1) September 7, 2023