Fiestas Patrias 2023: platillos mexicanos para sobrevivir la resaca

El Día de la Independencia en México, que comienza con la noche del Grito el 15 de septiembre, no solo es motivo de orgullo patrio, sino que sobran las razones para celebrar muy al estilo mexicano, lo que puede no ser una buena idea al día siguiente.

Por eso, aquí unas recomendaciones de platillos mexicanos para combatir la resaca o cruda, para seguir gritando: ¡Viva México!

Pero antes, bien dicen que más vale prevenir que lamentar, por eso, adespués de una noche de fiesta -y quizá con mucho alcohol- lo primero que se recomienda es beber bastante agua y así evitar la deshidratación, que es la responsable del molesto dolor de cabeza.

Platillos yucatecos para la resaca: huevos motuleños y papadzules

De acuerdo con el sitio Heatline, los huevos son ricos en cisteína, un aminoácido que el cuerpo usa para producir el glutatión antioxidante, que disminuye con la ingesta de alcohol. Así que el primer platillo a degustar en el desayuno para combatir la resaca es sin duda los huevos motuleños.

Con una combinación de tostadas pasadas por un poco de aceite, con un huevo estrellado y una salsa de tomate con chícharos y jamón crudo, acompañado de unos platanitos fritos (que también ayuda a recuperar el potasio en el cuerpo), es una buena opción para disfrutar el ser mexicano y el ser yucateco.

¿Cómo se preparan los huevos motuleños?

Imagen ilustrativa de los huevos motuleños. Foto de Internet

Para los huevos motuleños se necesita:

huevos

tortillas de maíz

Aceite vegetal suficiente

cebolla morada o blanca picada

chile habanero

300 g frijoles refrito

Jitomate

Chícharos cocidos

Queso fresco

Plátanos machos fritos

Rebanadas de jamón picado

Sal

Los pasos para preparar los huevos motuleños, siguiendo la receta de Cocina Fácil, son:

Sofríe la cebolla con el chile habanero en una sartén con aceite. Cuida que el chile no se reviente y solo esté toreado. Agrega los tomates cortados en cubitos y cocine durante aproximadamente 7 minutos hasta que los tomates hayan liberado todos sus jugos y formado una salsa espesa. Sazona con sal y deja de lado. Caliente el resto del aceite en la sartén y comienza a freír las tortillas una a una. Fríe las tortillas hasta que estén un poco crujientes. En la misma sartén donde freíste las tortillas, comienza a freír los huevos. Coloca dos tortillas fritas en cada plato y unta un par de cucharadas de frijoles refritos sobre ellas. Añade un huevo frito sobre cada tortilla. Baña los huevos con la salsa de jitomate, esparce encima un poco de jamón, chícharos y queso desmoronado.

Por otro lado, como se mencionó, el huevo es uno de los alimentos que se recomienda para recuperar las reservas corporales de glutatión, por lo que tampoco sería mala idea incluir otro platillo típico de la gastronomía yucateca: los papadzules (sólo procura que estos estén bien hechos con tortilla de maíz, pasta de pepita con agua de epazote y huevo cocido).

¿Cómo se preparan los papadzules yucatecos?

Los papadzules son un alimento altamente recomendado por su gran contenido de huevo. Foto de Archivo

Para preparar los papadzules los ingredientes son:

Tortillas

Huevos

Taza de pepita verde

Tomates

Ramita de epazote

Taza de hojas de cilantro

Diente de ajo

¼ de cebolla

Taza de puré de jitomate

1 cda. de comino

4 cdas. de pepita

Las instrucciones de los papadzules son:

Hierve los tomates con el ajo, cebolla, epazote y cilantro. Cuando cambien de color los tomates licúa con una taza de pepita y salpimienta. Cuece los huevos en agua hirviendo durante 8 minutos, deja enfriar, pela y trocea. Rellena las tortillas con el huevo, baña con la salsa de pepita y mezcla el puré de jitomate con comino. Decora con un poco de pepita.

Guacamole para combatir la cruda

Consumir alcohol de manera recurrente puede ser dañino para el hígado, por eso se recomienda incluir en la dieta aguacate y qué más patriótico y representativo de México que un guacamole, ya sea para acompañar el desayuno del mediodía después de la noche de fiesta, o para incluir como una colación antes de irse a trabajar.

Aunque existen diversas maneras de preparar el guacamole, una forma recurrente es aplastar el aguacate, añadir trozos de jitomate, cebolla y cilantro, mezclar sal y pimienta con limón y listo, a disfrutar con unas tostadas o para acompañar unos taquitos de pollo.

Caldos para la recada: ¡Venga el pozole!

Uno de los “remedios” más populares para combatir la resaca o cruda son los caldos, ya que el consumo de alcohol favorece a la producción de orina que conlleva a la pérdida de líquidos y electrolitos. Los caldos, según un estudio publicado por EL Universal ayudan a reponer la pérdida de sodio por la orina, al tiempo que hidratan el cuerpo.

Es por eso que son ampliamente recomendados para combatir el malestar. Y qué mejor manera de celebrar a la patria que con un buen pozole, que además ayude a recuperar energías y mantenerse alerta con el picor que le proporcionan los chiles.

¿Cómo se prepara el pozole rojo?

El pozole no es solo el platillo más común para celebrar en las fiestas patrias, sino que además ayuda a superar la cruda por la ingesta de alcohol. Foto de Internet

Los ingredientes del pozole rojo son, de acuerdo con Una receta:

1 kg de lomo de cerdo

500 gr. de maíz pozolero

1 cebolla mediana

5 dientes de ajo

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de comino

1 aguacate

Sal y pimienta al gusto

Los pasos para preparar el pozole rojo:

Calienta el agua, y cuando comience a hervir, agrega maíz, carnes, ajos y cebolla; cocina hasta que las carnes estén suaves (40 minutos aproximadamente). Sazona con sal. Remoja los chiles en agua muy caliente, pero no hirviendo, durante 10 minutos; sa´calos, desvénalos y quítales las semillas; déjalos con 1/2 taza del agua de remojo. Vacía esta salsa sobre el pozole, rectifica la sazón y cocina a fuego bajo otros 10 minutos. Sirve en platos pozoleros con su guarnicio´n.

Por qué un chile en nogada es la mejor opción contra la cruda

De acuerdo con "El Poder del Consumidor", este platillo es un alimento rico en fibra, ácidos grasos “buenos” y antioxidantes que tienen efecto antiinflamatorio y estimulan el sistema inmune. Cabe recordar que el alcohol debilita el sistema inmunológico, razón por la que estos beneficios del chile en nogada.

Precisamente la cobertura (nogada) contiene ingredientes recomendados para combatir la cruda, entre los que destacan: la nuez (por su alto contenido de magnesio), el azúcar y sal (que ayuda a recuperar el sodio por deshidratación).

¿Cómo se prepara el chile en nogada? Igual que el pozole, el chile en nogada es uno de los platillos más típicos de las fiestas patrias y sus ingredientes ayudan a superar la cruda. Foto de Internet

Los ingredientes del chile en nogada, según Cocina Fácil, son:

3 tazas de nuez de Castilla

? barra de queso de cabra

1 litro de leche

½ caballito de oporto

4 chiles poblanos asados y pelados

400 g de carne molida

½ cebolla

1 taza de caldo de pollo

½ taza de pasitas

1 manzana picada

5 chabacanos picados

1 taza de granada

4 cdas. de mantequilla

1 taza de hojas de cilantro

Los pasos para preparar los chiles en nogada son:

Licua la nuez de Castilla con el queso de cabra, leche y oporto; rectifica la sazón. Sofríe la carne a fuego alto con la cebolla, pasitas, manzana y chabacano con la mantequilla; cuando dore agrega el caldo de pollo, cuece unos minutos más y salpimienta. Finalmente, sirve dentro de los chiles, baña con la salsa y termina con la granada y cilantro.

Y es que si algo caracteriza al mexicano es sin duda su amor por el chile y las comidas picantes, es por eso que para celebrar la Independencia de México no puede faltar en la mesa un chile en nogada.

Beber alcohol: lo que no debes hacer o empeorará la resaca

Si bien lo más recomendable es no excederse en la ingesta de alcohol, hay que recordar también que existen factores que pueden hacer que el beber cause aún mayores daños en el sistema que la comida no pueda reparar, tales como: