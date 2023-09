Un libro repasa la evolución de las imprentas

En el libro “La imprenta en la Península de Yucatán en el siglo XIX”, Marcela González Calderón recopila información de las primeras familias propietarias de negocios de ese tipo en la región, trabajadores y títulos publicados, en un recorrido histórico que llega hasta las lecturas de hoy en día.

La obra, presentada anteanoche en Casa Lol Be del Cephcis de la UNAM, es resultado de la tesis de doctorado de la autora. “Trabajé mi tesis sobre Lorenzo de Zavala, uno de los primeros editores. Me di cuenta que no había muchos trabajos sobre los impresores; los que hay hablan de cuestiones periodísticas y biográficas, pero no de los impresores, que son familias completas”, dijo.

“Tiene ocho capítulos en los cuales se habla de los primeros impulsores, de cómo llegaron los primeros libros y de las imprentas como negocio y sus productos: calendarios, catálogos, folletos, libros”, explicó.

También se adentra en la actividad de los usuarios, por ejemplo “dónde leían, qué leían en las bibliotecas, cómo se comercializaban (los volúmenes), la lista de suscriptores y el mundo al interior de las imprentas”.

Visita al Diario

La autora recordó una visita al edificio central del Diario, donde, al ver el equipo de producción del periódico, el tema de las imprentas quedó en su pensamiento.

“Aunque las imprentas forman un gremio que ya no está tan de moda, siguen siendo una tradición y hay gente que todavía se dedica a ellas”.

La mayor parte del contenido describe la situación del siglo XIX, cuando “los trabajadores hacían todo” el proceso de impresión, lo cual González aborda para mostrar cómo ha evolucionado la historia del negocio, al igual que para confirmar que se mantiene viva la tradición de leer textos impresos.

Marcela González invitó al público a leer la obra y valorar el trabajo de quienes se dedican a las imprentas.

“Quiero que sea un libro que disfruten, es ameno, tiene (temas) fuertes, pero es información rica”, indicó.

Los ejemplares cuestan 450 pesos y se pueden obtener con descuento de 40% al correo ventas@cephcishotmail.com o en Casa Lol Be (calle 22 entre 19 y avenida Colón, colonia García Ginerés).— Megamedia