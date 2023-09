Una exposición de sus caricaturas la hace renacer

Hay personas que ponen un freno a sus sueños por el qué dirán, pero hay quienes tienen el valor de tomar las riendas y sacar provecho del talento nato. Es el caso de Beatriz Castro Escalante, caricaturista y escultora.

“Desde niña me gustaban las caricaturas, y al ver que cuando hacía un dibujo no me quedaba mal decidí seguir. La vida te va abriendo el camino”, indicó.

Castro Escalante, cuyos inicios profesionales fueron en el Departamento de Arte de Diario de Yucatán, inaugurará hoy a las 7 p.m. en el Centro Cultural Olimpo la exposición “Mi mundo en caricatura”, que reúne 67 retratos de personalidades internacionales (el Papa, la Madre Teresa) y locales (“Cholo”, “Jacarandoso”), al igual que amigos y familiares.

Beatriz aseguró que la muestra es muy especial para ella porque es como un despertar después de la pandemia de Covid-19, pero sobre todo porque va dedicada a una de las personas más importantes de su vida.

“Es como un homenaje a mi padre (Wílbert Castro Rodríguez), que murió de Covid-19, que también nos afectó económicamente, ya que (durante el confinamiento) la gente no tenía para comprar una caricatura”, admitió.

Por esa razón, la exposición “es una especie de renacer, de decir: sigo viva”.

En su camino en el dibujo ha tenido momentos de mucha satisfacción al comprobar que su trabajo deja huella. “Tengo muchas anécdotas que contar como caricaturista”, afirmó. “Una mamá tenía un hijo con Asperger y no miraba a los ojos; hice su caricatura con él mirando a los ojos y la mamá se puso a llorar. Mis caricaturas ven a los ojos, les pongo el efecto de mirar”.

“Muchas personas piden caricaturas de ellas mismas, (pero) últimamente me ha tocado de gente que ha fallecido. Una persona que no conoció a su abuelo quería una donde estuvieran abrazados. Es un impacto para la persona”, agregó.

Los detalles son los que cuentan y en sus trabajos resalta los ojos, una manera de transmitir la emoción de la gente a la que dibuja.

“Puedes dibujar a gemelos, pero la forma de mirar de cada uno es diferente”.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA