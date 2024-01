“Iniciamos con la juventud este año, para demostrar que no hay nada de preocupaciones, que no está en decadencia la trova, que no puede morirse”, expresó Elena Fernández Moral, secretaria del Consejo Directivo del Museo de la Canción Yucateca, en el primer concierto de 2024 del recinto.

El museo, añadió, desea “dar oportunidades a todos; por lo tanto, tienen cabida los noveles, consagrados, cuartetos, tríos y duetos…”.

Anteanoche se presentaron las Hermanitas Pech Bolio y el trío Armónico, ambos integrados por jóvenes instrumentistas que se están abriendo paso en la trova.

Las Hermanitas Pech Bolio se encargaron de abrir la velada con canciones como “Mi Mérida”, “Reconciliación”, “Meridanita”, “Reina de mi alma” y “De niño quise una estrella”.

Sofía y Alejandra Pech Bolio compartieron que la música que interpretan refleja su amor a la cultura de Yucatán y agradecieron la oportunidad de abrir el año de conciertos en el museo.

Por su parte, el trío Armónico, conformado por Jorge Tah Dzib, Joel Koyoc Balam y Jesús Echeverría Tun, interpretó “En mi soledad”, “Sabes una cosa”, “Quién será”, “Tú, mi única pasión” y “Oye mi canción”.

Los jóvenes comenzaron su carrera en enero de 2023 y su meta es vivir de su pasión: la música. Manifestaron que se sienten felices de iniciar el año actuando para el público con este evento que les generó “una avalancha de emociones”.

Los asistentes al concierto atestiguaron que “la trova yucateca vive en los jóvenes” que se presentaron.

“Me gusta mucho el impulso que le están dando a los jóvenes, existe la trova aún en ellos y es bonito verlo y escucharlo”, dijo María Balam Tun, quien labora como vendedora de mostrador.

“Los vi por internet y quise venir a escucharlos. Me parecen músicos hábiles y con buenas voces, al igual que las chicas. Veo que ambos grupos tienen un gran futuro”, compartió Alfredo Cárdenas Villamil, jubilado.

“Está muy bien que se le enseñe a la juventud nuestra música, la trova yucateca. Fue una grata sorpresa venir y ver gente joven, pues nos permite abrir la perspectiva de conocer a nuevas agrupaciones”, indicó Candelaria Delgado Chuc.

Fue así que, entre aplausos y con una noche fresca, dio inicio la temporada 2024 del Museo de la Canción Yucateca, el lugar donde artistas con trayectoria y nuevas generaciones comparten la música tradicional.

“Es lo que me fascina y me emociona: de lo que se sembró ya hay cosecha”, subrayó Fernández Moral.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA