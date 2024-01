El compositor yucateco Jorge Buenfil cumple este año 50 años de trayectoria y como parte de la celebración, ofrecerá un concierto mañana, a las 8 p.m., en el Centro Cultural Olimpo, dentro del marco del Mérida Fest 2024.

Con la experiencia acumulada en media centuria, en entrevista con el Diario, dijo que busca promover el gusto por la trova a nuevas generaciones, y por eso compartirá escenario con músicos jóvenes.

“Estaré con un quinteto que mantiene viva la tradición de la trova, integrado por Enrique Cámara, Sofía Pech, Óscar Cano, Fabián Cano, Ricardo Cardona e Ignacio Vicente, y también nos estarán acompañando Las Hermanitas Pech Bolio”, compartió.

“Mi labor es inculcarle a los jóvenes el gusto por este género, pero que no solo sea por tradición, sino para que innoven. Es importante que tengan escuela”, agregó.

Danzón con guitarra, trova tradicional, y canciones de su autoría como “Dulce pena”, boleros de la década de 1980 como “Eso y más” e “Inútil”, son algunas de las piezas musicales que se interpretarán en la presentación.

Recalcó que para tener una buena carrera musical es necesario seguir preparándose. Hasta el día de hoy, el intérprete continúa instruyéndose para que sus composiciones sean del agrado del público.

“Interpretar y componer música consiste en aprender y aprender. Con mis años de experiencia, no solo es confiarse de la inspiración, sino que se requiere igualmente de estudio”, subrayó.

“En la actualidad, acudo a talleres de poesía y de música cuando puedo, ya que nunca se termina de aprender. El reto es constante, por lo que siempre se debe superarlo y la manera de hacerlo es con el aprendizaje”, añadió.

Para él, su trabajo es un tesoro debido a que ha tenido altas y bajas, las cuales le han ayudado en la escritura de sus canciones.

Con respecto al evento, interpretará nuevo material y compartirá algunas de sus anécdotas con la audiencia.

“Alguna vez estaba en el Desierto de los Leones y en la noche había una hoguera cerca de donde estábamos, y de repente empiezo a escuchar que cantaban una canción mía, curiosamente me acerco a ver a los jóvenes, al terminar les aplaudo y les pregunte ‘¿De quién es?’, y me respondieron que no sabían. Nunca les dije que era mía. Fue muy gratificante y muy satisfactoria esa vivencia”, indicó.

Al recordar dicha anécdota, dedicó unas palabras a las personas que han estado a su lado en sus 50 años de trayectoria, así que los invitó a que acudan al concierto y coreen sus obras.

“Gracias a todos por apoyar a la canción popular. Les espero en el Olimpo”, expresó.

Asimismo, el maestro se presentará el miércoles 17 y el martes 23, en Paseo 60 y en el teatro “Felipe Carrillo Puerto”, respectivamente, a las 8 p.m.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA