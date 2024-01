Gabriel Espinosa es un músico yucateco radicado en Estados Unidos desde hace 27 años que ha sabido contagiar la pasión por la música latinoamericana en los jóvenes corazones de sus alumnos.

Ver a un estudiante norteamericano de astrofísica o matemáticas cantando en español o portugués “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade, “El ladrón” o “Bésame mucho” es un logro que se le debe a él, como atestiguamos anteanoche en el concierto que ofreció, en el Palacio de la Música, The Grinnell College Latinoamerican Ensemble, formado en 2002 y que el yucateco dirige desde 2004.

Durante 27 años, Espinosa —integrante en su juventud del grupo Los Deltons, junto con sus hermanos— fue director del área de jazz del Central College, así que Iowa le debe mucho musicalmente hablando. Y Yucatán no lo olvidó, con un reconocimiento que entregaron al maestro Espinosa, casi al finalizar el concierto, Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, y Maleck Abdala Hadad, director del Palacio de la Música.

Cancún, Playa del Carmen y Mérida son las sedes que incluye la gira del ensamble, que tiene el apoyo del Grinnell College de Iowa.

El concierto, de hora y media de duración, contó con tres invitados, “grandes, geniales músicos que nos hacen sonar todavía mejor”, dijo Espinosa antes de presentar a Franklyn Brooks en la trompeta, cuyos solos fueron muy aplaudidos; Mauricio Bonfiglio (batería) y Julián López (percusiones), todos conocidos en el medio.

Del repertorio hay que destacar “Peregrina”, que tuvo de fondo una pista grabada de un arreglo de cuerdas de Lindwood Bell, mientras que el arreglo para la sección de metales, de Espinosa, se tocó en vivo.

La samba y el bossa nova fueron los ritmos que predominaron en el concierto, que abarcó buen número de temas como “Samba mosso bonito”, “La chica de Ipanema”, con el interludio original de Jobim e introducción y final de Espinosa; “Nunca es suficiente” y “Tonight”, la única composición de la velada de Gabriel Espinosa, que escribió en casa de Moncho López y tenía una letra “espantosa”, contó.

El público no dejó que la última canción de la noche fuera “La pared” y ante los aplausos, la Grinnelle interpretó como encore “Can’t Take My Eyes Off You” y “Bésame mucho”.

Al finalizar el concierto, gratuito, Gabriel Espinosa pidió que los 11 integrantes de The Grinnell College Latinoamerican Ensemble se presentaran uno por uno, incluyendo a las cuatro cantantes solistas, cuyas voces angelicales, frescas y bien afinadas cautivaron al público; un pianista que además de música estudia química, una guitarrista, un baterista, dos saxofonistas, una bajista y una astrofísica que además de cantar toca las percusiones. Todos recibieron trato de “rockstar” a la salida del recinto.— Patricia Garma Montes de Oca