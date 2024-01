Este día el programa se iniciará a las 7 a.m. con una kermés; continuará a las 10 a.m. con el rosario, y a las 10:45, bendición de velas. Además de la bajada de la Virgen, está contemplada la solemne coronación de la venerada imagen mariana, presidida por el obispo auxiliar monseñor Pedro Mena Díaz.

Actividades En corto

El programa en la rectoría incluirá docenario, bendición de velas y de niños, y más.

Entre semana

Del lunes 22 al miércoles 31 próximos, las misas se celebrarán a las 9 a.m., el docenario será a las 5 p.m., y la Eucaristía de los nocheros, 6 p.m.

Bendición de niños y velas

El jueves 1 de febrero, víspera de la fiesta, a las 9 a.m. y 6 y 8 p.m. habrá misas con bendición de niños y velas; a las 5 p.m., el docenario y a las 9 p.m., serenata a la Candelaria.

Solemnidad

El viernes 2, a las 5 a.m. se abrirá el templo; a las 6 a.m. habrá “Mañanitas” y a las 6:30 a.m., procesión de traslado. Las misas serán celebradas a las 7, 8, 9, 10 y 11 a.m. (solemne) y 2, 6, 7 y 8:30 p.m. A las 12 i.m. se realizará procesión por las calles aledañas; a las 3 p.m., eventos artísticos; 5 p.m. docenario; a las 8 p.m., procesión de traslado.

Fiesta de San Blas

.El sábado 3 será la fiesta de San Blas, patrono de las gargantas, con celebraciones eucarísticas a las 11 a.m. y 12:30 y 6 p.m. con bendición de gargantas e imposición de velas.

Subida de la imagen

El domingo 4, a las 11 a.m. se celebrará la misa solemne y se subirá la imagen de la Virgen de la Candelaria a su nicho.