Los australianos Emma y Anthony y sus tres hijos adolescentes optaron por el lugar tras comprobar que no había ningún combate al que pudieran asistir durante su permanencia Japón, al igual que lo hizo un trío de amigos de Minneapolis.

Durante la comida de mediados de esta semana, los ex “rikishi” Jokoryu y Matsunoumi fueron los encargados de agasajar a un salón completo, con 60 comensales de al menos cinco países: Australia, Estados Unidos, Filipinas, Irlanda y Reino Unido.

Restaurante Encanto peculiar

El restaurante Yokozuna Tonkatsu Dosukoi Tanaka es popular entre los turistas.

“Combates” con los turistas

La gran mayoría de los comensales más jóvenes son los que se animan a probar suerte contra los exluchadores de sumo, como el australiano Fletcher, de ocho años, que ataviado con un desproporcionado disfraz de “rikishi” se enfrentó con arrojo a Jokoryu entre los vítores de los asistentes.

Descubrió su fuerza

“Lo he disfrutado mucho”, dijo por su parte la irlandesa Aoife, de 30 años, que al principio no se veía capaz, pero se dio cuenta de que tenía más fuerza de la que pensaba. “La comida estaba deliciosa (…) y me interesó mucho aprender sobre la historia del sumo y los rituales”, añadió recomendando la experiencia.