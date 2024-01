CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Karyme Lozano es católica orgullosa. Le gusta hablar de su fe. Por eso, cuando le ofrecieron trabajar en una película sobre una virgen poco conocida, sin pensarlo dijo que sí.

La actriz de telenovelas como “Minas de pasión” concluyó recientemente el rodaje de “María, desatadora de nudos”. El culto a dicha virgen, con santuario en Cancún, inició en Alemania en el siglo XV.

Su llegada a Latinoamérica se dio cuando, aún sacerdote, el papa Francisco la llevó a Argentina, donde echó raíces, y luego brincó a otros países.

Los creyentes llegan a su santuario mexicano y le amarran listones blancos para pedirle favores.

“María, desatadora de nudos” se ubicará en dos tiempos: con una pareja de 1600 y otra en el presente, a la cual pertenece el personaje de Karyme Lozano y Frank Rodríguez.

“Mi personaje es pintora, talentosa, sensible y siempre busca sus sueños, pero su esposo los pisa, pues le pide que solo se dedique al hogar, por lo que no se siente escuchada ni apreciada; entonces el matrimonio se destruye”, cuenta la actriz.

“El mensaje de la película es para gente creyente o no, de que siempre hay una esperanza; en este caso pasa con la aparición de la Virgen desatadora de nudos”.

El personaje de Rodríguez, en tanto, es alguien que tiene una evolución, luego del rompimiento. “Hace todo lo que no creía —apunta el actor—, es un matrimonio mexicano como muchos”.

La dirección corre a cargo de Francisco “Chisco” Rodríguez, productor del filme “La virgen de San Juan”, disponible ahora en Netflix, y realizador de Asunción.

Es una cinta tapatía que tiene en Habsburgo y El Vaticano, de Europa, así como Guadalajara y Cancún, a las locaciones elegidas para el rodaje.

“Soy católica, estoy orgullosa de mi fe, para mí hablar de eso es normal porque lo amo. Conocía poco de esta virgen (advocación desatadora de nudos), no sabía bien al detalle hasta ahora con la película”, destaca la actriz.

“Ahora siento que hay mucho cine católico en comparación con otros años. Por ejemplo, hice ‘Corazón ardiente’ (2019) y en su momento estuvo un mes en cines, pese a la competencia fuerte de Hollywood. Quiere decir que hay un público que quiere ver estas historias”. “Chisco”, el realizador, señala que en pantalla aparecerán, entre otros, Valentina Alazraki, quien ha sido corresponsal en el Vaticano por varias décadas; el padre José de Jesús Aguilar y el actor Toño Mauri.

“Luego de hacer dos películas religiosas, estos productores que se dedican a hacer cine católico me contactaron. Me gusta esto, lo que he hecho en cine es gracias a esto, creo que Dios me quiere acá”, indica el cineasta.