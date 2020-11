Todo lo que usted no sabía sobre el corazón y las formas de latir

“El pequeño espacio dentro del corazón es tan grande como este vasto universo, los cielos y la tierra están ahí, el sol, la luna y las estrellas, el fuego y el relámpago y los vientos están, y todo lo que ahora es y todo lo que ahora no es” (Upanishad Chandogya s. IX a.C.)

Esa frase es un adelanto de lo que puede encontrarse en “Breve tratado del corazón” de Ana Clavel, un interesante compendio de poemas, minificciones y otros textos e imágenes acompañadas con frases como la anterior.

“Y mirar la luna de sangre le recordó que su corazón también es un astro” (Corazón Aleph) es otra de las frases del libro, que busca acercarse al misterio poético de la vida y de la muerte, según explicó en la presentación en línea del tratado, en el marco de la Feria de la Lectura Yucatán (Filey), en la que estuvo acompañada por Eloísa Alcocer.

El libro está conformado por cuatro historias entrelazadas por un hilo conductor.

La primera es “Corazón simple”, que según explicó Eloísa trata de cómo el corazón va guardando historias, cicatrices y dolor.

Incluye un cuento sobre “El síndrome del corazón roto” (Altura inadecuada) y por otro lado cita al tratado Anatomía de la melancolía de 1621 y se reflexiona acerca de cuándo empieza a resquebrajarse un corazón; es un capítulo que aborda la melancolía y la depresión.

El síndrome de Takotsubo (trampa de pulpos en japonés) también forma parte de ese capítulo: “Es que el llanto es también otro lenguaje del corazón”, dice sobre el síndrome, una condición médica real pero poco frecuente.

Lo desconocido dentro de uno

La segunda historia o segunda parte es “Un corazón inquieto”; aborda la historia de Horacio, que se somete a una cirugía de corazón y descubre después que ha dejado de ser quien era.

“Es lo desconocido que habita en mí lo que me hace ser yo”, frase de Paul Valery, la relaciona la autora con que muchas veces nos descubrimos haciendo o diciendo cosas que no creíamos capaces.

En “Confesiones”, San Agustín decía “el corazón que no encuentra a Dios siempre es un corazón inquieto”, los que somos más distantes de la fe creemos que no es solo la figura de Dios la que mantiene el corazón inquieto en nuestros días, también lo hace una búsqueda de la trascendencia o una razón de ser de nuestras vidas, apunta Ana Clavel.

“El hilo rojo del destino” es una historia interesante del libro, parte de una leyenda oriental sobre cómo los seres que están destinados a relacionarse en un nivel emocional están unidos por un hilo rojo que va de los dedos meñiques al corazón a través de una arteria, una condición anatómica real, asegura la autora.

“Un corazón fuerte” es la tercera parte del libro, que comienza con un texto sobre una nota roja que marcó la vida de la escritora mexicana: “Que la desmiembren a una, que le corten la cabeza, que la pongan en una maleta y la abandonen en los andenes del metro, pasa”.

Aquí, dice Ana Clavel, empiezan a surgir sentimientos diferentes a los anteriores al conectar la ficción con la realidad que vivimos, “aunque a ella (la mujer de la maleta) la matan, aunque pierde la vida, no muere, narra su propia historia, cuenta cómo la interceptan en el metro, la confunden, es una narración en primera persona, ella es un alma en pena en transición de pasar a otro lugar para volverse un alma en gozo, puede volar, interactuar con otros personajes y sus propios deseos”.

Esta universitaria, admite, es una proyección suya que quiere escribir y cuenta historias.

“Un corazón puro” es el final del libro, aborda al asesino, al sicario que mató a Casandra, esa alma en pena que lo anda buscando, un capítulo que se articuló con una voz narrativa plural.

Libros vivos

Para Eloísa Alcocer, con este libro se consagra algo que Ana Clavel siempre hace, porque su obra se ramifica y convive con otras expresiones como lo visual, el teatro y la intertextualidad.

Sus libros, dice, son libros vivos que se ramifican en constelaciones de historias con otras artes y expresiones.

“Narradora inquieta de imaginación y curiosidad incontrolable, ‘Breve tratado del corazón’ es un libro que se desborda, hay ventanas que nos van llevando a muchos lugares, y tiene que ver mucho con el género, con el tratado, con dar una información exhaustiva sobre un tema”, detalló la presentadora.

Sobre por qué hacer un tratado al corazón, Ana Clavel explicó que había una mina de significantes, personajes que se fueron relacionando y en diferentes vertientes le dieron la posibilidad de abordar el tema desde un punto de vista existencial y filosófico.

“Y de pronto el tema me vino a atropellar con la noticia en 2014 de la presencia del crimen organizado y el narcotráfico (la chica de la maleta, que fue una sonada nota roja), no me imaginaba hablando de estos temas tan terribles y tan reales, pero era la oportunidad de abordar también el corazón violento de nuestros días”.

El libro se consigue en Gandhi, librerías el Sótano y en línea.

Hay un blog que se llama igual que el libro donde los lectores pueden subir imágenes, historias, objetos, fotografías y lo que se sume en el camino “para latir juntos”, una invitación muy interesante de Ana Clavel para seguir construyendo este tratado que de breve no tiene nada.

