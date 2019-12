5 cosas para hacer en Año Nuevo si no celebras pero aún te sientes festivo

Se acerca el 31 de diciembre y con él todos los preparativos para las fiestas en donde se despide el año que se va y se da paso a las nuevas esperanzas e ilusiones del año que llega. Si bien parece algo emocionante, puede que estos festejos ya no sean algo divertido para tí, y que se te hayan hecho algo repetitivo año tras año. También puede que ya no desees celebrarlo, pero todavía te sientas festivo y quieras encontrar una manera diferente de pasar este momento a las formas a las que estás acostumbrado. Si es esto lo que te sucede, a continuación te dejamos 5 cosas que puedes hacer en Año Nuevo en caso de que no quieras celebrar.

1 – Planifica un viaje en soledad

Realizar un viaje en solitario puede ser una gran opción para cambiar la forma de recibir el año nuevo. Puedes viajar a un destino totalmente desconocido para tí, rodeado de paisajes y naturaleza y pasar un cambio de año de forma tranquila, junto al fuego, en algún lugar recóndito del mundo. De igual manera también puedes realizar un viaje a un lugar cercano con algún familiar o amigo, y tener una velada reservada y agradable. Incluso puedes irte bien lejos y pasar un año nuevo diferente lejos de las bajas temperaturas, y encontrar por ejemplo una playa paradisíaca donde recibir el nuevo año junto al mar.

2 – Organiza una cena diferente

Algunas comidas son tradicionales para cocinar en las fiestas y celebraciones de fin de año. Si tú quieres crear tus propias reglas y hacer algo diferente a lo convencional, puedes invitar a quienes piensan como tú y deseen pasar un año nuevo distinto. Podrían juntarse a cocinar o pedir cualquier comida que les venga en gana y salirse por un rato de los rituales o tradiciones.

3 – Haz maratón de series o lee tu clásico preferido

Las plataformas para mirar series y películas están a la orden del día, y una gran ocasión para aprovecharlas es durante los festejos de año nuevo. Piensa que en ese momento todos estarán celebrando, por lo que no tendrás cortes y todo funcionará a una velocidad máxima para ti solito. Por fortuna, todas las demás personas estarán ocupadas, por lo que nadie aparecerá a molestarte ni a interrumpir tu seguidilla de videos. Otra opción si no quieres celebrar el año nuevo con mucha gente, pero quieres aprovechar ese tiempo libre, es la de leer tu clásico favorito. Sin dudas es el momento ideal para leer tu clásico, y disfrutar de una lectura prolongada de año nuevo.

4 – Juega en casinos en línea

Mientras otros brindan augurando un nuevo año de prosperidad y bonanza, tu puedes hacer lo mismo jugando en casinos online. Las apuestas a través de los juegos online pueden ser muy divertidas, y al mismo tiempo puedes establecer chat y conversación con personas de otros sitios. Si quieres apostar en un sitio de confianza y ganar enormes premios, pues conoce a Piggy Bang Casino y vive la mejor experiencia.

5 – Sale de fiesta con amigos

No celebrar el año nuevo de forma activa, no quiere decir que no puedas aprovechar todos los aspectos festivos que ofrece esta fecha particular. Seguramente la noche de año nuevo todos los bares y lugares nocturnos estarán repletos de gente brindando y bailando hasta el amanecer. Aprovecha esa oportunidad y busca un sitio en donde el estilo y la música vayan contigo, para concurrir con tus amigos y pasar una noche única y especial.

