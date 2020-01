Concurso de 100 millones de peso, abre convocatoria a días de que finalice el plazo

MÉXICO.— A siete días de que concluya el plazo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó la convocatoria para el Programa Nacional Estratégico para el Fomento de la Lectoescritura, que tendrá de un presupuesto de hasta 100 millones de pesos.

Este programa no pudo operar en 2019 porque legalmente aún no estaba formalizado y la Secretaría de Hacienda no le asignó recursos.

Un programa del que muchos desconocían

Fue hasta noviembre del año pasado que Conacyt comenzó a publicar las convocatorias de los Pronaces (Programas Nacionales Estratégicos) en colaboración con otras instituciones.

Pero muy poco se sabía sobre un programa dedicado al fomento de la lectoescritura, a tal grado que fue presentado siete días antes de que cierre su convocatoria.

El anuncio lo realizaron este viernes María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt en compañía de otros representantes de las distintas instituciones intervinientes.

Sobre el presupuesto, Marian Elena dijo: "Inicialmente, para echar a andar (este proyecto), el Conacyt ya comprometió recursos, un tope de entre 50 y 100 millones".

"El Conacyt se compromete para que los proyectos vayan cumpliendo metas y se renueven porque muchos de estos proyectos son de mediano y largo plazo".

Agregó que estarán en pláticas con las secretarías de Educación y Cultura y con la Coordinación de Memoria Histórica para ver cómo "ir concurriendo en recursos".

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a la comunidad científica, a los docentes, las escuelas y universidades públicas, con el requerimiento de que haya colaboración entre ellos, por lo que el Conacyt capacitará y trabajará con la SEP para que los proyectos se puedan realizar.

La directora adjunta de Desarrollo Científico agregó que el programa para el Fomento a la Lectoescritura forma parte del Programa Nacional Estratégico Educación para la Inclusión y la Paz, que para su desarrollo, dijo, se trabajó en "colaboración estrecha" con la Estrategia Nacional de Lectura.

Así como con otras instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, con el objetivo de remontar uno de los retos más importantes del país: superar el analfabetismo.

Después de la polémica, el plazo de inscripción se extiende hasta febrero

La convocatoria para participar en este proyecto, dijo Álvarez-Buylla, se extenderá hasta el 17 de febrero; sin embargo, la ampliación del plazo primero tendrá que ser aprobada por el Órgano Interno de Control del Conacyt.

Otro tema escabroso el Foro Consultivo

La directora del Consejo también fue cuestionada sobre el Foro Consultivo: "Es un tema legal que aún no concluye, por eso me gustaría guardarme mis comentarios. Sólo puedo decirles que estamos en un Estado de Derecho y respetamos los recursos de la Ley".

