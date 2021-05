A diario pregunté ¿cómo está vecino?

Eduardo Guzmán Alcocer(*)

Desde niño, el menor de 6 hermanos, se le quiso mucho, pero al mismo tiempo era el embate de las travesuras, picardías y maldades de los otros tres hermanos; no digo cinco porque mi hermana no participaba y mi otro hermano menor lo defendía a capa y a espada como hasta la fecha. Siempre bien vestido, elegante, bien portado y sobre todo, educado, con el tiempo un fino caballero apreciado y querido en diversos medios sociales.

Una persona muy humana —reflejándose en la profesión a la que dedicó gran parte de su vida, la Medicina—, organizado y con personalidad; creo era el único de los hermanos que cumplía con las peticiones de mi padre de caminar siempre bien plantado, tenía mucho de su estilo.

Destacó en la Medicina a nivel institucional, pues fue jefe de los Servicios Médicos de la Uady durante los dos períodos del rector Carlos Pasos Novelo. Pudo haber continuado, pero prefirió retirarse después de un buen papel y dedicarse por completo a otros de sus grandes pasiones: la cultura, la lectura y las antigüedades, logrando establecerse en nuestro medio como uno de los principales anticuarios creando el Famoso Bazar del Dr. Guzmán, que se efectuaban en mayo y noviembre de cada año, y que con cariño los preparaba.

Por su experiencia en esta rama se ganó un lugar entre los principales valuadores de piezas antiguas y obras de arte.

Amante de la lectura

Gran lector, aprendió desde pequeño el método de lectura rápida por lo que devoraba libros y le permitió tener un nivel de cultura que hacían muy agradables e interesantes sus pláticas, así como también cultivar amistad con intelectuales reconocidos de nuestro medio.

Impartió clases en la preparatoria del Colegio Mérida a las alumnas de Biológicas de tercero de preparatoria en materias relacionadas con su profesión.

Una forma de difundir y fomentar el gusto por la lectura la hizo haciendo la venta de libros en el bazar de Santa Lucía, que era obligatorio para él asistir todos los domingos por las mañanas.

Como mencioné, fue muy estimado en diversos círculos sociales, sus amigos lo querían mucho por su entrega, su lealtad y buen humor, su carácter derecho. Con él no había concesiones; no conoció nunca el cualquierismo. Siempre quiso o luchó por lo mejor.

Buen compañero de tertulias y juegos de mesa así como de viajes. Era tanto lo que leía que al ir a algún país no perdía el tiempo buscando a dónde ir, ya lo sabía, e iba derechito a ver lo que quería visitar.

Como hijo y hermano, siempre estuvo para nosotros, nunca se negaba, acompañó y cuidó mucho de mi madre, tenía presentes todos los cumpleaños y le gustaba festejar el suyo en familia, así como también el regalo de las navidades del tío Roberto, nunca faltaría.

Cuando todo este evento reciente comenzó, me consultó, lo aconsejé, acompañé y lo asesoré en sus estudios, me comentó al saber los resultados: no es la mejor manera de terminar, ya se daba cuenta de que el final se acercaba a grandes pasos y él quería vivir.

Casualidades, por azares del destino, Roberto y yo coincidimos en la misma clínica y en el mismo piso de hospitalización; él, internado por tratamientos que se fueron complicando y yo con un problema agudo, grave, pero que a Dios gracias, se resolvió.

Sin perder el buen humor y con ese aire optimista que mi madre nos inculcó desde pequeños, nos hablábamos por teléfono mientras pudimos. Siempre recordaré la frase del saludo que nos decíamos todos los días: “cómo estás hoy vecino?” y sonreíamos pícaramente.

Médico. dreguzman@hotmail.com