A disfrutar las aguas termales

Las autoridades niegan riesgo de contagio de Covid

MONTEVIDEO (EFE).— La seguridad de las piscinas “sin riesgo de contagio” es el eje sobre el que se apoya el protocolo sanitario de los típicos centros termales ubicados en Paysandú y Salto (Noroeste de Uruguay) con vistas a su apertura durante las vacaciones de invierno austral.

En la sede del Ministerio de Turismo, el titular de la cartera, Germán Cardoso, y los jefes del gobierno local de los departamentos (provincias) mencionados, Andrés Lima (Salto) y Nicolás Olivera (Paysandú), ofrecieron ayer una rueda de prensa para invitar a los uruguayos a “realizar turismo con seguridad, con seriedad, con responsabilidad, aplicando y cumpliendo con todos los protocolos que marca el Ministerio de Salud Pública”.

Germán Cardoso destacó que la Universidad de la República llevó al cabo un estudio en el que se tomaron a lo largo del año 97 muestras de las piscinas, que en el 100% de los casos dieron negativo de coronavirus SARS-CoV-2.

“El virus no circula en el agua y en las aguas termales no hay riesgo dentro de las piscinas de contagio”, apuntó el titular de la cartera, quien reafirmó: “El virus del Covid-19 en las aguas termales no se transmite”.

Además, reiteró la importancia de portar tapabocas, de hacer un lavado sistemático de manos y utilización de alcohol en gel, de moverse en burbujas familiares y de mantener la ventilación.

Por otra parte, anunció que la cartera llegó a un acuerdo con el Banco República para que los turistas puedan tener beneficios a través del uso de una tarjeta y subrayó que busca promocionar este destino a nivel regional y extrarregional.

De acuerdo con esto, apuntó que Uruguay podría retornar a la Feria Internacional de Turismo Termal (Termatalia), que se llevará al cabo en España entre el 16 y el 17 de septiembre.

Finalmente, Cardoso habló sobre el proceso de vacunación en Uruguay y dijo que este está avanzando a un nivel “destacadísimo” a nivel mundial, por lo que pronto se va a alcanzar esa inmunidad de rebaño que “tanta esperanza le genera a la actividad turística”.

Según muestra el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, hasta ayer 1.429,720 personas, es decir un 40.41%, habían completado la pauta de vacunación, mientras que 731,691 aguardan por la segunda dosis.