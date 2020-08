A enfocarse en vivir el presente

Hábitos para que el adulto mayor no se deprima

“La pandemia nos tomó por sorpresa y en un principio sufríamos todos los cambios ocurridos”, expuso el psicólogo gerontólogo José Garfias Cáceres, secretario ejecutivo de la Pastoral del Adulto Mayor Yucatán.

“El detalle del sufrimiento es que no tiene que ser eterno”, agregó

“Tenemos que aprender a vivir con estos cambios. Si nos aferramos a que nuestra vida sea como antes, entonces vamos a sufrir mucho”, advirtió el especialista en la conferencia “Cuadros Depresivos-ansiosos en el adulto mayor y prácticas para superarlos”, la cual fue transmitida en Facebook como parte de las actividades de la Primera Jornada de la Pastoral del Adulto Mayor.

El psicólogo Garfias Cáceres explicó que la desesperación de saber lo que pasará en el futuro también ocasiona niveles de ansiedad muy altos, como escuchar que habrá una vacuna y que a lo mejor no servirá, entre otras informaciones.

“Entonces comenzamos a oír una serie de informaciones que de repente nos saturan y todo eso que a veces ni entendemos nos causa ansiedad”, reiteró

El especialista sugirió que para evitar todo eso tienen que empezar a promover una higiene mental y de todo.

“Limpiar todo lo que veo y lo que leo, para no llenarme la cabeza de cosas que pueden ocasionar ansiedad”.

“Tengo que enfocarme más en vivir en el presente, en el día de hoy, y si hoy no hay una vacuna y la respuesta a esto es que tengo que cuidarme, que tengo que andar con un cubre bocas, que tengo que andar una careta, que tengo que tener sana distancia, que tengo que hacer todo lo necesario para mantenerme sano, pues lo voy a hacer y dejar de quejarme y enfocarme en aprender a vivir esta nueva vida”, expresó Garfias Cáceres.

Expuso que otro aspecto para disminuir la depresión y la ansiedad son los buenos hábitos de sueño: “De acuerdo con los expertos del trastorno de sueño, las personas que tienen problemas para dormir desarrollan mayores probabilidades de presentar algún episodio depresivo o ansioso en el futuro”.

Otra recomendación es cuidar la alimentación.

El psicólogo Garfias Cáceres recomendó realizar otras actividades para mantenerse activos y así superar cuadros depresivos, ansiosos o mixtos.

Reiteró que es importante contactar a través de todos los medios, ya que la tecnología lo facilita, a los amigos, hijos o nietos. También pueden participar en misas transmitidas que los tendrá fuertes en la fe.

Para casos leves de depresión y ansiedad existe el apoyo a través de grupos sociales, actividades en las que uno puede interactuar y convivir con otras personas: terapia ocupacional.

Garfias Cáceres añadió que también puede ser algo de apostolado que hará sentir bien porque están activos y están haciendo algo por los demás: “Esto puede ser suficiente para quitarle la atención a los que me deprime o a lo que me provoca ansiedad y prestarle a cosas que me hacen sentir bien y reducir mucho estos síntomas”.

“Cuando hablamos de casos moderados y graves sí es necesario acudir a psicoterapia. Sobre todo, es necesario acudir al especialista para que haga la valoración de si es un cuadro depresivo, de ansiedad o mixto y empezar a buscar desde cuándo ocurre esto y las soluciones”, mencionó.

Expuso que se debe hacer un acompañamiento psicoterapéutico para encontrar soluciones y en los casos que no haya, vivir un proceso de duelo para aprender aceptar que no pueden controlarlo, revertirlo ni soltarlo para regresar a un equilibrio que permita estar tranquilo.

En casos graves se podría acompañar con un tratamiento farmacológico que generalmente es con antidepresivos y ansiolíticos.

Explicó que el objetivo es que no tomen medicamentos toda su vida, sino atender la emergencia acompañados de profesionales.

El programa de la jornada se realiza en celebración del adulto mayor.

El programa finaliza hoy con la conferencia “Espiritualidad y fe, recursos que sanan y brindan esperanza”, a cargo del presbítero Alfredo Cicerol Ojeda, coordinador diocesano de la Pastoral de Adulto Mayor y párroco del Sagrado Corazón de Jesús, y una misa para celebrar el Día Nacional del Adulto Mayor.

La transmisión de la conferencia y la misa será a las 10:45 a.m. y a las 7:30 p.m., respectivamente, en la cuenta de Facebook Pastoral del Adulto Mayor Yucatán.— Claudia Sierra Medina