A la espera de indicaciones

La Arquidiócesis sigue planeando la Semana Santa

“Hasta ahora está previsto que se realicen los oficios de la Semana Santa con un 30% de aforo en los templos, además, el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, pidió que celebremos más misas para que más gente pueda participar, pues no podemos ampliar los lugares”, dijo el padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán.

Advirtió que existe el riesgo de cerrar los templos en la medida que la gente no se cuide, “por eso debemos insistir que sean cuidadosos en todas sus actividades porque en algunos recintos somos muy cuidadosos, pero afuera no se cuidan”.

La Cuaresma “es un tiempo de verdad de preparación, de conversión del corazón, de ser cuidadoso en la pandemia; cuidar a los demás también es parte de la responsabilidad de esa conversión que debemos seguir. Ser cuidadosos en la pandemia y cuidar a los demás también es parte de la responsabilidad, de esa conversión que debemos seguir”.

Aquel que esta convertido y consciente de que debe servir y seguir a Dios pues debe de ser cuidadoso con esas cosas porque sino seguimos exponiéndonos, entonces el acercarnos a Dios y adorarlo como debe de ser en este tiempo implica esta correcta conversión y actitud del corazón.

Sin indicaciones

En una entrevista con el Diario, el vocero informó que las celebraciones de la Semana Santa no están canceladas, “seguimos programándola, organizándola; no tenemos ningún aviso de cancelación incluso estamos esperando que las autoridades digan alguna indicación antes de estas celebraciones para terminar de organizar”.

Subrayó que están a la espera de lo que indiquen las disposiciones oficiales. “Nosotros estamos organizando con base en lo que tenemos dispuesto, pero estamos atentos a alguna indicación de la autoridad”.

La Santa Sede publicó unas recomendaciones a tomar en cuenta, que básicamente son las mismas de 2020 con relación a la pandemia, “la diferencia de este año es que ya se permite la apertura de los templos para los fieles”.

El año pasado la celebración fue a puerta cerrada, pero “este año ya tenemos la apertura de los templos al 30% de su capacidad; además tenemos la misma normativa para las celebraciones, ya hay muchos detalles por seguir para evitar el contacto entre las personas”.

La Arquidiócesis aún trabaja en definir los horarios de las actividades.

Cada celebración tiene sus detalles muy particulares en una serie de normativas que desde el año pasado la celebración para el culto y el sacramento los dispuso para seguir.

“Todavía no podemos fijar los horarios, debemos esperar lo más que se pueda a la cercanía de la Semana Santa, ya que las disposiciones de las autoridades a veces son cambiantes: se autoriza una cosa, se retrocede en otra, entonces ya hemos preguntado cómo podrían quedar los horarios de la Semana Santa, sobre todo del Triduo Pascual. Estamos a la espera de que la autoridad haga una modificación o confirme que se mantiene como está”.

El presbítero declaró que incluso se preguntó “si había algún permiso para que las celebraciones terminen un poco más tarde, pero no se tienen indicaciones por parte de Gobernación”.

El programa

El padre Jorge Martínez expuso que con las restricciones de la pandemia, el Jueves Santo no habrá lavatorio de pies, la adoración nocturna ni la visita a las siete casas “que eran los signos más claros del Jueves Santo, después de la misa se hacía la adoración hasta media noche y eso no se puede”.

Los tiempos prolongados para permanecer en la iglesia para la adoración nocturna todavía no está permitida, no está recomendada por ser un periodo muy largo para estar en un recinto. “Si alguien quiere hacer su adoración del Jueves Santo por la noche, puede seguir alguna transmisión de la hora santa a través de las redes sociales”, sugirió.

Las procesiones tampoco están permitidas.

Para el Viernes Santo se recomienda que el viacrucis se haga en familia o verlo en redes sociales. Muchas parroquias lo transmitirán. “El año pasado el viacrucis del Papa gustó mucho, por lo que la gente puede seguir la transmisión en internet”.

El vocero descartó otras actividades propias del Viernes Santo, como la procesión del santo entierro y la adoración de la cruz, pero “se pueden hacer desde casa”.

Para el Sábado Santo, recomendó que la celebración de Pascua no sea muy larga reduciendo las lecturas “porque es una celebración que tiene muchas; debe hacerse con las lecturas básicas”.

También aconsejó a los asistentes de la misa a permanecer en sus lugares, “sin movimientos de un lado a otro”. Indicó que no se llevará al cabo la procesión “porque antes se efectuaba una procesión con el fuego nuevo, pero esta vez no se puede”. Sin embargo sí habrá bendición del fuego nuevo y el agua en el mismo recinto donde se realizará la misa.

Asimismo, el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega ha invitado a los sacerdotes a organizar más misas para que más gente pueda participar. “Y en los municipios y comisarías del interior del Estado, cada sacerdote debe coordinarse con la autoridad para revisar los detalles de las indicaciones, sobre todo en el caso de que la misa sea en una cancha debido a que la iglesia es pequeña”.

Por último, recordó que la Iglesia yucateca no ha retornado al catecismo.— Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Constante revisión

El presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, dijo que las autoridades visitan las iglesias para certificar que se respeten los protocolos sanitarios.

No bajar la guardia

“El riesgo de que las restricciones aumenten es latente porque depende mucho de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Con mucha pena vemos que la gente que se he contagiado del Covid-19 no es por ir a la iglesia sino que muchas veces no hay la prudencia ni los cuidados; vemos que mucha gente se mueve y realiza su vida como si no existiera la pandemia, pero todavía estamos empezando la vacunación, entonces no debemos bajar la guardia”, pidió.