A la venta réplica del rifle de francotirador en "The Mandalorian" (Vídeos)

La compañía de juguetes estadounidense Hasbro puso a la venta una réplica del rifle de francotirador que aparece en la popular serie "The Mandalorian", basada en la saga cinematográfica "Star Wars".

#MandoMondays : Hasbro's Amban Phase-Pulse Blaster is now up for pre-order ➡️ Amazon: https://t.co/87Z1lbnpit ➡️ Entertainment Earth: https://t.co/hK5sgxSZQ8 #StarWars #TheMandalorian pic.twitter.com/MM26NfpYbv

El artículo, a un precio de 119.99 dólares (unos 2,400 pesos) , ya se puede reservar y se estima que estará disponible para su envío el 10 de enero próximo.

NERF Star Wars The Mandalorian Amban Phase-Pulse Blaster is up for preorder on Amazon ($99.99) https://t.co/VHANmZI2X8 pic.twitter.com/BtP1N8XKYM