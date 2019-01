MÉRIDA.- Las iglesias del Centro de la ciudad de Mérida se distinguen por su belleza y arquitectura. Aquí los horarios para quienes deseen visitarlas y acudir a las celebraciones y misas. Además algunas ponen a tu disposición los horarios de confesiones.

Esta es una entrega de la serie ¿A qué hora hay misa en Mérida? El objetivo es que encuentres la que se ubica cerca de ti, así que si la iglesia a la que acudes con frecuencia no se incluye en este listado, puedes consultar otras ediciones de la serie.

Santiago Apóstol

Horario de misas: Martes a sábado: 7 am y 7 pm; Domingos: 6 am, 7 am, 8:30 am y 10 de la mañana; por la tarde 6:00 pm y 7: 30 pm.

Horario de confesiones: Martes a sábado a las 6 de la tarde.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 70 x 57 y 59, en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida.

Teléfono: 01 999 928 5554

Parroquia de Santa Ana

Horario de misas: De martes a sábado 9:00 am y 7:00 pm; Domingo: 11:00 am, 5:00 pm y 7:00 pm

Horario de confesiones: Sin definir

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 60 x 45, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 928 5371

Iglesia de Santa Lucía

Horario de misas: De martes a viernes 6:30 pm; sábados 6:00 pm; domingos 8:50 am y 11: 00 am.

Horario de confesiones: Una hora antes de las misas del domingo.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 60 #502, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 923 1056

Catedral de san Ildefonso

Horario de misas: lunes a sábado: 7 a.m., 8:15 a.m. Misa Conventual, celebrada por el V. Cabildo Metropolitano, 9:30 a.m. Misa en la Capilla de El Divino Maestro y 11: 15 a.m.

Por la tarde: 5: 15 p.m. y 6: 30 p.m.

Domingo: 7 a.m., 8: 15 a.m. Misa Episcopal, celebrada por el Excmo. Sr. Arzobispo de Yucatán, 9: a.m. Misa en inglés en la Capilla de El Divino Maestro, 10 a.m., 11 a.m., 12 i.m., 1 p.m., 5 p.m. y 6:30 p.m.

Horario de confesiones: Lunes a sábado de 8 a.m a 11 a.m. en la Capilla penitencial (entrada por la puerta en la reja de la calle 61)

Domingo: de 8 a.m a 9 a.m. en la Capilla penitencial.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle Calle 60 del Centro, 97000 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 255 8622

Templo de San Sebastián

Horario de misas: lunes a sábado 7 a.m y 7 p.m.

Domingo: 7 am, 10 am y 8pm.

Horario de confesiones: sábados a las 10 de la mañana.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 72 por 75 y 77, Centro, 97000 Mérida, Yuc.