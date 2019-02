¿A qué hora hay misa en el poniente de Mérida?

Horarios de las misas en Mérida

MÉRIDA.- Miles de feligreses acuden con frecuencia a diferentes iglesias buscando misas y confesiones. Aquí encontrarás los horarios de los templos que se encuentran en la zona poniente de la ciudad.

Esta es una entrega de la serie ¿A qué hora hay misa en Mérida? El objetivo es que encuentres la iglesia que se ubique cerca de ti, así que si la iglesia a la que acudes con frecuencia no se incluye en este listado, puedes consultar otras ediciones de la serie.

Parroquia de Nuestra Señora de Fátima

Horario de misas: lunes a viernes 7 am y 6pm; sábados 7am, 7pm y 8pm.

Domingos: 8:30 am, 10:30 am y 12 im; por la tarde: 5:30 pm 7 pm y 8:pm.

Horario de confesiones: de lunes a viernes después de la misa de 7am; por las tardes de lunes a viernes de 5:30 a 6pm. Sábados a las 6:30 pm.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 20, número 204 entre 23 y 25, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 925 3554

Parroquia el Divino Redentor

Horario de misas: martes a sábado 7:30 am y 7:30 pm.

Domingos: 7:30 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:30 pm y 7:30 pm

Horario de confesiones: de martes a sábado a las 8:30 am

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 42 y 40, Av. Alfredo Barrera Vazquez, Pensiones.

Teléfono: 01 999 925 0108



Parroquia La Ascensión del Señor

Horario de misas: lunes a viernes 7:30 am y 7:30 pm; sábado 7:30 am, 6pm y 8pm.

Domingos: 7:30 am, 10 am, 12 im, 6pm y 8 pm.

Horario de confesiones: sábado de 9 a 11 am y los jueves de 7 a 9 pm.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la Av. Alfredo Barrera Vazquez, Residencial Pensiones IV.

Teléfono: 01 999 987 6289



Parroquia de Nuestra Señora del Pilar

Horario de misas: de martes a viernes 7:30 am y 7pm; sábado 7pm.

Domingos: 8am, 10:30 am, 12im, 6pm y 7:30 pm.

Horario de confesiones: jueves de 5:30 a 6:45 pm y sábados de 11 a 12 im.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 27ᴬ entre 29 Residencial del Nte.

Teléfono: 01 999 987 6787

Iglesia San Juan Pablo II

Horario de misas: martes a sábado 8 am; jueves 7 pm; sábado 8 pm

Hora santa: jueves 7:45 pm

Domingos: 8:30 am y 7 pm

Horario de confesiones: jueves 7:45 pm.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 59, número 853, Fraccionamiento Las Américas.

Teléfono: 01 999 401 0136

Parroquia San Martín Caballero

Horario de misas: martes a viernes 8am y 7pm; sábados 7am.

Domingos: 8:30 am, 10:30 am y 7 pm.

Horario de confesiones: martes a viernes de 6 a 7 pm.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 67 467A, Yucalpetén.

Teléfono: 044 999 945 4174

Iglesia Sagrado Corazón

Horario de misas:lunes a sábado 7:30 am y 7:30 pm

Domingos:9 am 10.30 am 12 im, 6:30 pm y 8pm.

Horario de confesiones: después de todas las misas de lunes a sábado.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 23ᴬ 260, Miguel Alemán, Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 927 4548

Parroquia de Corpus Christi

Horario de misas: martes a viernes a las 7pm.

Domingos: 7:30 am, 10:30 am, 6 pm y 8 pm.

Horario de confesiones: sin definir.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 104 S/N, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 945 2016

Iglesia San Felipe de Jesús

Domingos: 8 am 10:30 am 11 am 12 im y 7pm.

Horario de confesiones: antes de las misas del domingo.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 110 esq 67, Hacienda Mulsay, 97246 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 985 3516

Parroquia – Nuestro Señor de la Divina Misericordia

Horario de misas: lunes, miércoles, jueves y viernes 8am; solo lunes 7pm y martes no hay misas

miércoles a viernes 8 pm; sábado 7 pm (misa de precepto)

Domingos: 9 am, 11 am y 12 im; por la tarde: 1:15 pm (misa de niños), 7:15 pm y 8:30 pm.

Horario de confesiones: sin definir.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 41, número 297, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 948 0475

Parroquia Santa Teresa de Calcuta

Horario de misas: martes a viernes 7:30 pm; sábado 8 pm

Domingos: 8:30 am, 1:15 pm y 8:15 pm.

Horario de confesiones: miércoles y viernes de 7 a 7:30 pm.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 80, Los Almendros, Cd Caucel, 97314 Yuc.

Teléfono: 01 999 316 2969

Todas las iglesias que aparecen en este listado son parte de la Arquidiócesis de Yucatán y de sus diferentes decanatos. Los horarios de las misas están sujetos a cambios por fiestas patronales, celebraciones y disponibilidad de los sacerdotes.- Regina Montañez Raz