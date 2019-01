MÉRIDA.- Miles de feligreses acuden con frecuencia a diferentes iglesias buscando misas y confesiones. Aquí encontrarás los horarios de los templos más concurridos en la ciudad.

Esta es la primera entrega de la serie ¿A qué hora hay misa en Mérida? El objetivo es que ubiques la más cercana a tu zona, así que si la iglesia a la que acudes no se incluye en este listado, puedes consultar otras ediciones de la serie.

Catedral de san Ildefonso

Horario de misas: lunes a sábado: 7 a.m., 8:15 a.m. Misa Conventual, celebrada por el V. Cabildo Metropolitano, 9:30 a.m. Misa en la Capilla de El Divino Maestro y 11: 15 a.m.

Por la tarde: 5: 15 p.m. y 6: 30 p.m.

Domingo: 7 a.m., 8: 15 a.m. Misa Episcopal, celebrada por el Excmo. Sr. Arzobispo de Yucatán, 9: a.m. Misa en inglés en la Capilla de El Divino Maestro, 10 a.m., 11 a.m., 12 i.m., 1 p.m., 5 p.m. y 6:30 p.m.

Horario de confesiones: Lunes a sábado de 8 a.m a 11 a.m. en la Capilla penitencial (entrada por la puerta en la reja de la calle 61)

Domingo: de 8 a.m a 9 a.m. en la Capilla penitencial.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle Calle 60 del Centro, 97000 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 255 8622

Iglesia Sagrado Corazón

Horario de misas: lunes a sábado 7:30 am y 7:30 pm

Domingo: 9 a.m. 10.30 am 12 i.m 6:30 p.m y 8 de la noche.

Horario de confesiones: de lunes a sábado al terminar cada misa.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 23ᴬ número 260, Miguel Alemán, Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 927 4548

Capilla de los sagrados corazones de Jesús y María

Horario de misas: lunes a viernes 7:15 a.m., 6:30 p.m. y 7:30 pm.

Domingo: 7:15 a.m., 9 a.m., y 12 i.m. Por la tarde: 5 p.m y 8 p.m

Horario de confesiones: Cinco minutos antes de las misas.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 10 entre 19 y 17, Col. Mexico. Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 944 6477

Iglesia de Nuestra Señora de Líbano

Horario de misas: miércoles, jueves y viernes 8 a.m. y 7 p.m; sábados 7 p.m

Domingo: 10 a.m, 1 p.m y 7 p.m.

Horario de confesiones: durante la misa de 12:30 i.m. y después de la misa de 6 p.m. de los domingos

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 1-G No. 263, México Norte. Mérida, Yuc.

Teléfono:01 999 944 1211

Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Horario de misas: lunes a sábado 7 a.m. y 9 a.m; lunes a viernes: 6:30 y 7:30 p.m.

sábado: 6 p.m.

Domingo: 7 a.m y 9: 30 a.m.; por las tardes 6 y 7:30 p.m. En el centro comunitario: 12 i.m

Horario de confesiones: después de las misas de lunes a viernes con excepción de la de 7:30 p.m.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 18 s/n, Itzimna, 97100 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 927 2367

Parroquia María Inmaculada

Horario de misas: lunes a sábado 8 a.m. y 7 p.m,

Domingo: 8:30 a.m. 10:30 a.m y 12:30 p.m. Por las tardes: 5:30 p.m, 6:30 p.m, 7:30 p.m y 8:30 p.m.

Horario de confesiones: de martes a viernes de 6 a 7 p.m.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 36 entre 5 y 7, Campestre, 97120 Mérida, Yuc.

Teléfono:01 999 944 8457

Parroquia el Buen Pastor

Horario de misas: martes a sábado 8 a.m. y 7 p.m.

Domingo: 8 a.m, 10; a.m, 12 i.m, 7 p.m, y 8:15 p.m.

Horario de confesiones: sin definir

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 24 No. 218 entre 29, San Pedro Cholul, 97138 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 943 5814

Parroquia de Cristo Rey

Horario de misas: martes, jueves y viernes 8: 30 a.m.

sábado: misa comunitaria a las 7 p.m.

Domingo: 8 a.m, 12 i.m, 6 p.m, y 7:30 p.m.

Horario de confesiones: lunes, martes, jueves y viernes a las 6 p.m; sábado a las 10 a.m.

¿Cómo llegar?

Se ubica en la calle 59 s/n, Col. Fidel Velázquez, 97166 Mérida, Yuc.