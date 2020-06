A Santiago Rubio no lo detiene ni la lluvia ni viento

Para recolectar despensas correrá 80 kilómetros

Preparar el ultramaratón en casa no ha sido fácil en este confinamiento. “Es una locura, pero estamos listos para correr por las familias que más lo necesitan”, indicó Santiago Rubio Cardeña acerca del recorrido de 80 kilómetros que realizará mañana para recaudar despensas que llegarán a familias necesitadas de Tecoh.

El deportista tiene el objetivo de sumar 80 despensas en la travesía que se iniciará a las 5 a.m. en Paseo Henequenes, en la entrada de la comisaría Dzityá.

El pronóstico de mal tiempo a causa de la tormenta Cristóbal no será un obstáculo. Santiago afirmó que la actividad no se cancela. “Ya me mentalicé: llueva o no llueva, voy a correr; no lo suspendemos”.

Afirmó que no le importa “correr en lodo, lluvia, sol o con frío; he corrido en montaña, estoy preparado para adaptarme al clima”.

Recordó que el llamado a donar ha tenido buena respuesta: a la fecha suman más de 50 despensas de las 80 en total que quiere reunir.

El deportista compartió que por el confinamiento la preparación en casa ha sido difícil, pero él brinca la cuerda porque le ayuda a fortalecer los músculos de las pantorillas y las rodillas. “En las distancias largas lo que más se utiliza para correr son las pantorillas”.

Asimismo también hace mucho ejercicio de abdominales, pesas y boxeo.

Agradece el apoyo de sus padres Santiago Rubio Salazar y Lizbeth Elizabeth Cardeña Peña así como a su esposa Mayra Alejandra Herrera Chan. También agradeció al equipo de triatlón Limitles, la generación del CUM 82-83 a la que pertenece su papá, y a Caballeros de Colon Consejo 13963.

Las despensas

El 14 de junio será la entrega de despensas en el poblado, en coordinación con las autoridades municipales.

Para las despensas solicita: frijol, arroz, aceite, avena, harina, pasta, galletas, jabón, frijol en lata, leche en polvo, papel higiénico, cereal, puré de tomate, azúcar, sal y harina de maíz.

La gente podrá llevar sus donativos en especie el domingo 7 y el lunes 8 de junio en el predio que se ubica en la calle 55-C número 412 entre 58 y 60 en Francisco de Montejo. No se aceptará donativos en efectivo en el sitio.

Los donativos monetarios se reciben en la cuenta 4766 8415 7255 7497 de Citibamex, de Saldazo o con depósitos en Oxxo hasta el 8 de junio. Los donativos también se pueden ir a buscar al domicilio de la persona, más información en el 9992-56-37-87.— Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Motivación

Santiago Rubio Cardeña señaló que “la casa no está diseñada para entrenar y la mente se resiste”, por eso trabaja para tener más inspiración para lograr la meta; en ese sentido, la generosidad de la gente que ha donado es su motor para seguir.