Keith Davison de 94 años tenía 66 de casado con su esposa, Evy, cuando ella falleció de cáncer, y al haber compartido toda una vida con su pareja, cayó en una terrible depresión.

Después de meses de mucha tristeza y soledad, el abuelito comenzó a beber y fue ahí que notó que estaba haciendo mal, así que decidió hacer un cambio en su vida.

Fue así que construyó una alberca pública en su jardín e invitó a todos los niños del vecindario para ya no sentirse solo, además quería que su hogar nuevamente fuese escenario de risas y juegos, como en las épocas en que Evy vivía.

Esta historia de superación causó un gran revuelo en su comunidad, por lo que el furor atrajo a varios medios, quienes entrevistaron a los vecinos del hombre de casi 100 años.

Una señora comentó al medio ABC10 que todo el barrio se sintió muy feliz por esta acción, la cual se dio en 2017 pero que actualmente se volvió tendencia en redes sociales.

Lonely after death of his wife, 94-yr-old Keith Davison just installed a pool for the neighbor kids: https://t.co/0aInKhvXsW #land10kstories pic.twitter.com/fvfNhcxuCe