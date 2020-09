Academias de danza en Yucatán claman por reabrir

Aún no reciben la autorización del gobierno estatal

Las academias de danza de Yucatán están listas y con las condiciones adecuadas para recibir de nuevo a sus alumnos, pues han implementado los protocolos necesarios para que los asistentes puedan guardar sana distancia y no haya contacto ni entre los estudiantes ni con los maestros.

Sin embargo, aún no reciben la autorización para reabrir sus puertas, por lo que representantes de varias academias de danza y escuelas deportivas de disciplinas como karate y tae kwon do enviaron un oficio al gobierno del Estado para clamar por la apertura de sus espacios.

En el ramo de las academias de danza, Mariela Romero de la Peña, directora del Centro de Arte Bertha de la Peña, es una de las que firmó el documento emitido, quien señala que no entienden por qué ya se autorizó la apertura de los gimnasios, pero no este tipo de academias y escuelas.

Manifiesta que uno de los señalamientos que se han hecho es porque en los gimnasios la actividad es individual y no grupal, pero eso considera que no debe ser una razón para negarles la apertura, pues se han establecido planes de trabajo y condiciones en los espacios de los salones para que los alumnos trabajen de manera individual, ya que no se montarán coreografías, sino que únicamente se practicará la disciplina en cuestión.

Medidas sanitarias

Por ejemplo, en la institución que dirige se implementó una entrada por el frente y la salida en una calle lateral, y los salones fueron marcados para que cada alumna ocupe un espacio de entre 9 y 10 metros cuadrados para bailar; y las barras se marcaron para ser ocupada cada tres metros, lo que garantiza la sana distancia.

Además, se marcaron todas las bancas del salón principal para que mantengan la distancia adecuada mientras las alumnas esperan que acudan a recogerlas.

Otra medida prevista es evitar el contacto de la maestra con las alumnas, quien enseñará, dará las recomendaciones y hará las correcciones necesarias, sin tocar a las alumnas.

En esta academia contempla que pueden atender a unas 10 alumnas por clase, y una de las propuestas que hicieron para la reapertura de estos espacios es que fuera de forma escalonada, iniciando primero con las alumnas del quinto grado de ejecutantes en adelante, que tienen una edad en promedio de 12 años, y que ya tienen la plena conciencia para saber cuidarse y seguir las medidas implementadas.

La idea es que paulatinamente se vaya ampliando a los demás niveles, y las últimas en incorporarse serían las niñas más pequeñas de cuatro y cinco años.

Mariela Romero destaca que muchas madres de familia desean que la institución abra sus puertas, pues quieren que sus hijas continúen con la formación en la danza, pero no quieren que sea virtual, ya que toda la mañana están pegadas a una pantalla porque las clases académicas ahora son virtuales, y lo que menos desean es que sus hijas tengan por las tardes que conectarse de nuevo a una pantalla.

Sin embargo, sabe que hay padres de familia que sienten más segura esa opción, por ello la intención es poder dar clases presenciales para quienes así lo deseen, y mantener las virtuales para quienes prefieran esa opción.

No les dan respuesta

La directora del Centro de Arte Bertha de la Peña envío el 28 de agosto pasado un oficio al gobernador del Estado para pedir la reapertura de las academias de danza, pero ni ese documento, ni el más reciente que enviaron en conjunto diversas academias de danzas y de deporte, han recibido respuesta.

La también bailarina espera que la solicitud sea tomada en cuenta, pues siente que es necesario reanudar actividades presenciales para beneficio del alumnado.

En la edición de ayer dimos cuenta de la carta que el colectivo de agrupaciones deportivas y artísticas entregó anteayer al gobernador Mauricio Vila Dosal, en la que manifiestan su incertidumbre por el retraso en la apertura de sus instalaciones, comparada con la de los gimnasios privados.— Iris Ceballos Alvarado