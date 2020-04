Cómo contribuir a terminar con la pandemia actual

Ante la pandemia actual de coronavirus Covid-19 tenemos todos los ciudadanos la oportunidad de aportar acciones concretas para evitar esparcir la enfermedad a más personas y así poder dar mejor atención a aquellos que la requieran. El coronavirus se transmite de persona a persona, vía aérea y al tocar un objeto contaminado, dijo la oftalmóloga Alejandra Valladares Rodríguez.

La doctora comentó que podemos contribuir a acabar con esta enfermedad de muchas formas.

1. Lavándonos las manos las veces que sea necesario, específicamente al llegar y salir de cualquier lugar. Si tenemos algún negocio o establecimiento colocar gel antibacterial e invitar a todos los que entren y salgan a lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o utilizar gel antibacterial al entrar y salir.

2. No tocándonos la cara, la oftalmóloga señaló que los ojos son un área de transmisión de enfermedades, “si recordamos cuánta población contrajo conjuntivitis en años pasados podemos saber que los ojos no deben tocarse especialmente en esta época. Al introducir nuestras manos sucias a la mucosa de los ojos podemos contagiarnos fácilmente”.

3. Algunos síntomas que debemos vigilar son: tos, fiebre, dificultad para respirar, en caso de tener alguno de estos y el antecedente de contacto con personas que tienen coronavirus llamar a los números de emergencia: 999-930-30-50, extensión 45042, o comunicarse con su médico de cabecera, no acudir a hospitales ya que podemos propagar más contagios.

4. Si viajaste a lugares con brote de coronavirus la CDC (Center of Control Disease) recomienda permanecer en casa 14 días aislado en casa, a pesar de no presentar síntomas, ya que podrías contagiar a los demás en el período que no tienes síntomas previo a la enfermedad, es responsabilidad de todos cuidar de nuestra gente.

5. No salir de casa, no contagies a los demás y evita ser contagiado. En caso de tener que salir evitar contacto a menos de un metro de cualquier otra persona, así pensemos que se encuentre sano, en éste momento todos podemos ser portadores asintomáticos del virus.

6. No recibir ni hacer visitas a otras personas.

7. Seguir las recomendaciones oficiales y avisos del gobierno y la Secretaría de Salud para mantenernos fuertes ante este brote, ellos están trabajando para nuestra salud y es nuestra tarea ayudarles a ayudarnos.

Demostrar unión

Es momento de demostrar más que nunca nuestra unión como Estado y nuestra responsabilidad para nosotros mismos, nuestras familias y nuestro Yucatán, unidos somos más fuertes.

La doctora afirmó que el coronavirus puede propagarse a través de los ojos, así como lo hace en boca y la nariz. Cuando alguien con coronavirus tose, estornuda, o habla, partículas del virus son lanzadas al aire desde la boca o la nariz hacia la cara. “Es muy posible que inhalemos estas gotitas diminutas a través de la boca o nariz, que también pueden entrar al cuerpo a través de los ojos. También podemos infectarnos tocándonos los ojos después de haber tocado algo que tenga el virus”.

En caso de presentar conjuntivitis ésta puede ser causada por virus o bacteria, puede propagarse si alguien toca la secreción pegajosa o acuosa de sus ojos, o si toca objetos contaminados con la secreción.

La Academia Americana de Oftlamología emitió las siguientes recomendaciones para proteger nuestros ojos: Si usamos lentes de contacto, intentar cambiarlos por anteojos por un tiempo.

1. El uso de anteojos puede añadir una capa de protección. Los lentes pueden proteger los ojos de gotas respiratorias infectadas. Sin embargo, no proveen un 100% de seguridad.

El virus puede llegar a los ojos desde los lados abiertos y la parte superior e inferior de los anteojos. Para mayor protección, se deben usar anteojos protectores si cuidamos de algún paciente enfermo o a alguien que haya sido expuesto.

2. Abastecerse de medicina ocular prescrita.

3. No frotarnos los ojos, los ojos secos pueden llevar a que haya más frotación, podemos considerar añadir gotas humectantes en nuestra rutina diaria.

Lavarnos las manos con jabón y agua por mínimo de 20 segundos antes y después de tocarnos los ojos.

Si necesitas más información sobre este tema, puedes contactar a la doctora Alejandra Valladares Rodríguez al teléfono 999 956-83-92 o al correo alevalladares@hotmail.com. También puedes visitar la página www.oftalmologiamerida.com.

