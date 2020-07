Comerciar con los perros conduciría a otros problemas

Es mejor adoptar que comprar mascotas, pues de lo contrario se fomenta la comercialización de la vida, advierte Silvia Cortés Castillo, fundadora de Evolución Animal, A.C.

Esa comercialización de la vida podría conducir a problemas mayores, como el tráfico de animales y la trata de personas, advierte.

“Cuando adoptamos nos volvemos parte de la solución, respetamos y valoramos la vida de animales que nacieron por la irresponsabilidad de personas a las que no les importa el problema de sobrepoblación de perros y gatos y la necesidad que éstos tienen de un hogar”.

Cobijo a los animales

La directora del santuario, que da cobijo a 500 perros, gatos y una cerdita rescatados de situaciones de maltrato, accidente o abandono, lamenta “que no haya a nivel gubernamental un compromiso para que se desaliente la explotación de animales de compañía, ya sea poniendo impuestos a las personas que se dedican a esta actividad y sanciones cuando no cuidan estos procesos, o definitivamente no permitiendo que sea legal”.

Considera que también hace falta tomar conciencia de la importancia de esterilizar a las mascotas.

Situación difícil

En el marco del Día Mundial del Perro, que se conmemora hoy martes, Silvia Cortés admite que Evolución Animal atraviesa una situación económica difícil a consecuencia de la pandemia.

Según explica, por ahora están detenidas las actividades habituales de recaudación de fondos. “Estamos implementado otras a través de las redes sociales para generar los recursos que necesitamos para salir adelante todos los días”.

“Es muy complicado obtener lo que necesitamos: 25 mil pesos en croquetas semanalmente”, dice.

Para el pago de sueldos de los empleados del santuario se requieren unos $12,000 a la semana, agrega.

Silvia Cortés indica que antes del confinamiento ya era complicado reunir los fondos necesarios para operar y ahora “la situación nos tiene muy tensos”.

Por otro lado, advierte que a raíz de la crisis sanitaria han aumentado los abandonos y los reportes de extravío de mascotas. En los primeros influyen la ignorancia de los propietarios y las dificultades económicas en casa.

Recuerda que al principio de la contingencia hubo un ligero incremento en el número de adopciones porque, al estar obligada a permanecer en el hogar, la gente disponía de tiempo para atender y adaptar al animalito. Sin embargo, ahora están estancadas.

Enfatiza que cuidan mucho que las familias que desean adoptar una mascota tengan estabilidad económica y tiempo para convivir con el nuevo integrante, al igual que garanticen la seguridad física del perro o gato.

Evolución Animal ofrece servicios de asesoría legal para presentar denuncias por maltrato animal y canaliza esterilizaciones.

Opera sin apoyos gubernamentales y solo “cuenta con la sociedad para que nos ayude”, afirma Silvia.

Se puede solicitar más información sobre la asociación, el proceso de las adopciones y los donativos en las redes sociales de la asociación civil, con el nombre Evolución A.C., y al teléfono 9991- 93-06-28.

Día Mundial del Perro

El Día Mundial del Perro se conmemora en México desde 2012, a fin de sensibilizar a la población sobre el problema del maltrato a las mascotas.

De acuerdo con el adiestrador canino Rashid Cortazar, existen 480 razas, un centenar de las cuales tendría presencia en la localidad, donde las más comunes son chihuahua, schnauzer y french poodle.

Siempre hay un perrito favorito y hoy en el #DíaDelPerro, ¿con cuál de estos se identifican? ❤🐶 pic.twitter.com/vQgnmq3EG8 — Sopitas (@sopitas) July 21, 2020

Sin embargo, son los perros criollos, mestizos o “malixes” los que más abundan en Yucatán y México.

Rashid, autor del libro “Dueños bien entrenados”, explica que con un perro de raza se sabe desde su nacimiento las habilidades que tiene para desempeñar ciertas actividades, como el rottweiler para cuidar la casa.

“El perro criollo es como un regalo sorpresa, no sabes cómo será: agresivo, nervioso, buen guardián, protector, cuidador de niños, asistente, policía...”, apunta.

El adiestrador considera que la mejor forma de celebrar el Día Mundial del Perro es salir a caminar con las mascotas, jugar y compartir tiempo con ellas.

“A los perros no les importa si eres rico o pobre, ellos son felices conviviendo con la familia”, puntualiza.— Claudia Sierra Medina

#DiaDelPerro Una las cosas buenas en tiempos de pandemia, pasar todo el día con ellos 💙🐶💜 pic.twitter.com/yLdv3mB6MV — Jaz (@jazminramos2312) July 19, 2020

“Hasta que no has amado a un animal, una parte de ti seguirá dormida.”

Hace 4 años que llegó a mi vida y le tengo mucho mucho cariño ❤️ #DíaDelPerro pic.twitter.com/IeHAoASHES — Andrea pinto (@andreachavez25_) July 19, 2020

#DiaDelPerro feliz día a los dueños de mi corazón pic.twitter.com/Zjyo4SDO5L — Ana María C (@Ana_corrales09) July 21, 2020

