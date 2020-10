Agotadas las medias rotas que Gucci lanzó y cuestan más de 600 pesos

La medias rotas o de "efecto usado" de la reconocida marca han causado polémica y muchos comentarios negativos.

ROMA.— Unas medias negras de "efecto usado", que Gucci acaba de lanzar a un precio de 140 euros, están ya agotadas. Sin embargo, la cotizada prenda ha generado una gran polémica en redes sociales y en los medios.

La nueva creación del diseñador Alessandro Michele para la casa italiana son unas medias negras con carreras y agujeros, que pese a su composición ya están agotadas en Ssense, una reconocida web canadiense para comprar moda de marcas de lujo.

En Twitter, una usuaria señaló que las nuevas medias son un modelo de "vuelta a casa de la Nochevieja 2015". Eso provocó que otra se lamentara por todas las medias rotas que había tirado a la basura tras una noche de fiesta.

La cantidad de medias Gucci que me he hecho y las he tirado a la basura pic.twitter.com/69aI27cXit