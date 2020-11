Agradecen los dones de Dios

Aniversarios de tres sacerdotes en el Seminario

Estamos llamados a vivir en la disponibilidad, en la sencillez y en la humildad, recordó el presbítero Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar, en la misa que se celebró anoche con motivo de su aniversario de ordenación sacerdotal y de los padres Jorge Carlos Cervera Domani y Juan Agustín Hoil Ucán.

“No se entiende una espiritualidad sacerdotal de alguien que está buscando hacer carrera eclesiástica”, añadió en la homilía de la eucaristía celebrada en el Aula Magna de la casa formadora de sacerdotes.

“No se entiende alguien que se está formando para ser pastor del pueblo de Dios que está soñando en títulos, en medallas, en reconocimientos... Todo eso nada vale”, subrayó el sacerdote.

El rector del Seminario, quien este sábado cumplirá 17 años de ordenación, pidió a Dios estar disponible totalmente para lo que él quiera, “no buscar glorias humanas, no ver el servicio que me pide la Iglesia como un privilegio, no creo en eso”.

“Yo creo en que son servicios y que hay que ejercerlos con humildad y sencillez”, expuso.

En su turno, el presbítero Juan Agustín Hoil, quien celebró 6 años de ordenación, recordó que desde pequeño ha buscado a Dios, quizá no conscientemente.

Expuso que hoy que celebran este gran don que es de Dios, ha concluido en que Dios siempre se ha hecho al encontradizo y que por eso en varios pasajes de su historia se ha encontrado con él.

“El Señor me ha hecho estar en varios lugares, prestar varios servicios, en la pastoral vocacional, en Progreso como vicario, contacto con los enfermos en Progreso. Hoy, aquí en el Seminario, es un trabajo muy bonito ser formador”.

El sacerdote sostuvo que ha sido la gracia de Dios, la fuerza de él que lo ha sostenido en el ministerio.

En su turno, el padre Jorge Cervera, ecónomo del Seminario, quien cumplió 16 años de ordenación, dijo que Dios te sorprende siempre actuando en ti y a través de ti. Y que si alguna persona ha sido tocada por tu predicación, por tu consejo, por tu acción pastoral, por tu celebración sacramental, por lo que fuera, por tu cercanía, tu abrazo, tu consuelo, quien escucha, quien sana, quien mueve corazones no es uno, “no es el bueno del padre Jorge, el bueno siempre es Cristo”.

“Por eso el aniversario sacerdotal nos brinda la oportunidad de agradecer, de hacernos consientes, para profundizar en nuestra entrega en el sentido de nuestra vida ministerial”.

Grata sorpresa

Al concluir la celebración, el ecónomo leyó el informe económico de la nueva kermés del Seminario “Seminariothón”, que se realizó el 24 y 25 de octubre pasado, con instalación de puestos en lugares diferentes y transmisión de actividades desde la cuenta de Facebook del Seminario Conciliar.

Las aportaciones de parroquias, apostolados y particulares, entre otros, sumaron 750,038.81 pesos.

“Estamos muy sorprendidos de la providencia de Dios, subrayó el padre Cervera.

El padre Luis Rebolledo comentó que esta kermés virtual y el “Seminariothón” prácticamente estuvo a la par y un poco mejor en números que una kermés normal.

“Nos sorprendió mucho, de verdad, la respuesta de ustedes pueblo de Dios que de esta manera manifiesta su amor y su cariño al Seminario”.

El sacerdote agradeció a la comunidad y dijo que esto compromete al equipo formador a hacer mejor su labor.— Claudia Sierra Medina