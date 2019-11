CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Se acerca el último mes del año, una época para compartir en familia y disfrutar; aunque también es ideal para pensar bien en los gastos que se hacen al recibir el aguinaldo.

Por ley es equivalente a por lo menos 15 días de sueldo por un año trabajado o la parte proporcional, y debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.

Utilizar de manera inteligente el monto percibido por el aguinaldo es muy importante, tomando en cuenta que también está próxima la cuesta de enero.

Este ingreso adicional puede servir para concretar diferentes planes trazados a lo largo del año. Sin embargo, 57% de mexicanos que lo reciben deciden gastarlo en compras navideñas, 37% para el pago de deudas y sólo 33% lo destina al ahorro, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La institución financiera Accendo Banco señala que para construir un sólido patrimonio la distribución del dinero debe invertirse, y para lograrlo hay que poner como prioridad el ahorro y el pago de deudas sobre las compras que no se alcancen a cubrir con lo que se tiene en la cartera en navidad.

Una buena idea para contrarrestar el gasto excesivo en regalos puede darse al establecer estrategias familiares como los intercambios, que ayudan a equilibrar la inversión.

El aguinaldo es producto de tu trabajo y esfuerzo, y el valor de tu dinero tiene que incrementarse y no meterte en apuros económicos.

Si no sabes cómo priorizar tus necesidades, debes comenzar por plantearte las siguientes preguntas:

¿Cuál es tu gasto mensual más significativo? En caso de que la respuesta tenga que ver con el pago de algún crédito, es recomendable destinar un porcentaje de tu aguinaldo para adelantar mensualidades (siempre y cuando no se cobre penalización por pagos anticipados) o liquidar la deuda que tenga una tasa de interés y un Costo Anual Total (CAT) más alto.

¿Qué otros gastos debes realizar a fin de año? Además de los gastos fijos que ya tengas considerados en tu presupuesto, planea las compras necesarias de fin de año y procura no salirte del monto que les hayas designado.

¿Qué compras no son indispensables? Hay que pensar dos veces antes de comprar algo, no importa si se trata de los tenis de moda o del iPhone 11. Si crees que puedes esperar, no lo compres. Es mejor destinar el aguinaldo al ahorro o a una inversión que lo multiplique.

