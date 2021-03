Ahora no se quedaría callada

Charlas machistas y alertas de abuso vivió una violista

A Amairani Guevara, integrante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY), le ha tocado ver y vivir de cerca la discriminación de género y el abuso hacia las mujeres cuando era estudiante, en un entorno en el que incluso se le llegó a decir que debía “tocar como hombre”. Pero esas circunstancias no impidieron que cumpliera su meta de convertirse en una profesional de la música.

A los siete años de edad despertó en ella el interés en la música, gracias a que su madre la llevaba a ella y a su hermano a escuchar conciertos frecuentemente y a la influencia de su padre, que es músico popular.

Actualmente integra la sección de violas de la OSY, a la que ingresó en 2018.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, la instrumentista comparte sus perspectivas:

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Estudiando, siguiendo las instrucciones de mis profesores, y también gracias al apoyo de mis padres.

¿Qué obstáculos has tenido que sortear para lograr tus metas?

Las únicas trabas han sido las dificultades propias de la música, lo que exige la carrera y los años de estudio; más allá no he tenido ningún obstáculo, pues tengo una familia que me apoya mucho y mis padres siempre nos trataron a mi hermano mayor y a mí por igual.

¿Has vivido discriminación por ser mujer?

No tanto, porque vivimos en una época no tan machista como hace 20 o 25 años, pero sí me he topado con profesores mayores, de 50 a 65 años, que se notaba me hacían menos por ser mujer. En una ocasión estaba con mi novio en la escuela y un maestro le preguntó qué iba a hacer cuando terminara la carrera y él le respondió que quería estudiar en el extranjero, el profesor lo alentó y le dijo que estaba muy bien porque era muy talentoso; luego se dirigió a mí y me preguntó: “Y tú, ¿cuándo te casas?”. Otra cosa común son los comentarios de maestros que dicen: “Tienes que tocar como hombre”, más de los profesores mayores de edad que se desarrollaron en un ambiente machista, dicen cosas como: “Estás tocando mucho como mujer y eso tiene que sonar a hombre”. Me tocó también observar, cuando era adolescente, a un profesor de unos 60 años, que no fue mi maestro, pero veía que a las mujeres las hacía sentir que no valían nada y hacía comentarios de que nada más son para “echárselas”, una cosa horrible... y coqueteaba con sus alumnas de 20 años.

También me tocó ver profesores que daban ventajas por ser mujer, con un maestro fue evidente que a las mujeres les daba mejores calificaciones, a los hombres los reprobaba y a nosotras, aunque hubiéramos hecho un trabajo horrible, nos pasaba.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

Directamente no, pero en la adolescencia observaba que en las fiestas los muchachos querían emborracharnos para acostarse con alguna y no estaba mal visto. Afortunadamente tuve amigos que me cuidaban en las fiestas, pero siempre escuchaba las conversaciones de chicos en la escuela, a los 17 o 18 años, planeando a quién emborrachar para tratar de acostarse con ella, era la plática común de todos los días y parecía algo normal. Ahora me dan ganas de regresar el tiempo y decirles: ¿qué les pasa, qué tienen en la cabeza?, porque se apoyaban entre ellos, buscaban a las chicas más vulnerables, prácticamente era una violación. Este tipo de cosas pasa mucho en los antros, pero en este caso eran estudiantes de música.

Automáticamente te sientes menos, como desechable, como un objeto, y que ellos tienen el poder sobre ti. Eso se te queda en el inconsciente, pero al paso de los años, con la autoestima más alta, te das cuenta que no es normal, que está mal lo que hacían. Yo conviví con ellos por las clases y porque estábamos en una orquesta, pero ahora, al reflexionar al respecto, sé que está mal la actitud que tenían y hoy sé que tengo el valor de decirlo si llego a ver de nuevo algo así, para no permitir que suceda.

¿Qué recomendarías para acabar con el machismo?

Que el hombre y la mujer nos veamos como humanos, como personas que finalmente por diferentes factores y circunstancias sufrimos, sentimos dolor, amor, miedos; tenemos las mismas emociones y nos enfrentamos a los mismos problemas internos, por ello hay que vernos más como humanos, tener más comprensión como personas. Está demostrado que eso de la mujer en casa y el hombre trabajando no es sinónimo de felicidad ni de funcionalidad, y debemos crear conciencia de que esos roles no nos llevan a ninguna parte. Si una mujer quiere quedarse en casa y cuidar a los hijos porque eso la hace feliz, qué bien; pero no tiene que hacerlo solo porque debe, por ser mujer. Las mujeres debemos conocer lo que queremos, decidir qué queremos hacer y darle dirección a nuestras vidas. A partir de nuestras convicciones vamos a generar muchos cambios, sin tantos prejuicios ni tanta división de roles.— Iris Ceballos Alvarado