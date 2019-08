Ahorrar no es una misión imposible

Día a día nos despertamos, tomamos un baño y vamos hacia nuestro trabajo, trabajamos por nuestro dinero, ¿pero no sería mejor que nuestro dinero trabajará por nosotros?

Claro nuestro dinero puede trabajar por nosotros, pero primero tenemos que hacer que rinda más, en otras palabras, ahorrar, cuando pensamos en ahorrar nos imaginamos grandes sacrificios, nada más lejos de la realidad que nos ha impuesto Hollywood, ahorrar no debe de provocarnos dolores de cabeza, debe de ser una tarea sencilla, fácil y rápida, aunque esto parezca ser una fantasía o una historia de ciencia ficción.

Por suerte vivimos en el siglo XXI la era de la informática, la información instantánea y las telecomunicaciones, en resumen, la edad digital. Al alcance de nuestras manos existen páginas dedicas a apoyarnos con la tarea del ahorro, una de ellas es Kimbino que nos muestra en donde están los descuentos de varias tiendas de nuestro hermoso país México.

Expertos gurús en ahorro, así como personas encargadas del departamento de compras de grandes empresas afirman que los folletos de descuentos en línea son poderosas herramientas que pocas personas saben utilizar, muchas personas creen que son papeles más de una gran lista sin valor, nada más lejos de la realidad actual.

¿Sabías que puedes ahorrar entre el 20% y 25% en el gasto de tu mandado cada vez que lo compras?

Claro el secreto es muy sencillo sígueles los pasos a los supermercados especializados de nuestro país, una tarea fácil y compleja a la vez, esto dependerá de la herramienta que elijas para ahorrar.

El santo grial del ahorro, a tu alcance

No es mentira para nadie que uno de los rubros en donde solemos gastar más dinero es en la compra de nuestro mandado, ya sea semanal, quincenal o mensual, muchas veces solemos hacerlo a la carrera, sin toda la información necesaria, grave error, esto sería como ir a la guerra sin armas, al hacerlo de esta menara llevaremos todas las de perder.

En el folleto de Bodega Aurrerá por ejemplo encontrarás increíbles precios de descuento para las compras de tu mandado, toda la canasta básica en un solo lugar, recuerda si no estamos informados estamos aislados en una sociedad tan cambiante como la nuestra.

Si deseas seguir ahorrando te sugerimos que cheques las ofertas de Soriana aquí encontrarás más de lo que nos gusta precios baratos y más preferenciales, con promociones actuales como las de Julio regalado, gran cantidad de productos al 3X2, todo lo que necesitas para tu hogar y para tu familia a precios increíbles.

Como has podido observar ahorrar ya no es una misión imposible en esta era, es solamente cuestión de tener las mejores herramientas y de tener a tu lado a Ofertero el gran asistente que te ayudará a tener la mejor oferta en tu bolsillo, algo que nos encanta de usar herramientas como está es que además de ahorrar también estamos contribuyendo con la protección del medio ambiente, al no imprimir y no generar más folletos impresos.

Esperamos que uses esta gran herramienta y veas lo fácil que es ahorrar en nuestro país, hasta la próxima. (I.S.)